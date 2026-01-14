Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου
Ο ρόλος της παρατεταμένης ξηρασίας και της κλιματικής αλλαγής
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η λίμνη Κουρνά στο Ρέθυμνο καθώς η στάθμη νερού βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Σε χαμηλά επίπεδα η στάθμη νερού στη λίμνη Κουρνά
Η Λίμνη Κουρνά εκπέμπει SOS, με τη στάθμη του νερού να έχει υποχωρήσει 2,23 μέτρα και να παραμένει αρκετά χαμηλά καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Οι ανάγκες που έχουν οι Δήμοι Ρεθύμνου και Αποκόρωνα έχουν εξαντλήσει τα υδάτινα αποθέματα και η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε επιβάρυνση του νερού προκαλώντας δυσλειτουργίες στη δεξαμενή.
