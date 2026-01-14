Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»
Η Τόφας νίκησε 84-82 τη Σολέ στη σειρά των Play-In και θα συμπληρώσει τον όμιλο της ΑΕΚ και της Καρδίτσας, στους «16» του Basketball Champions League.
Η τουρκική ομάδα αξιοποίησε την έδρα της και με 2-1 νίκες απέκλεισε την αντίστοιχη της Γαλλίας.
Η Τόφας, λοιπόν, συμπλήρωσε το παζλ του 10ου ομίλου, εκεί όπου βρίσκονται ΑΕΚ και Καρδίτσα, μαζί με την Άλμπα Βερολίνου.
Όσον αφορά στο Game 3, η ομάδα από την Προύσα είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και την οδήγησε στη νίκη.
Ο όμιλος
- Άλμπα Βερολίνου
- ΑΕΚ
- Τόφας
- Καρδίτσα
Το πρόγραμμα
1η αγωνιστική
- Τόφας – Άλμπα (20/01)
- ΑΕΚ – Καρδίτσα (21/01)
2η αγωνιστική
- Καρδίτσα – Τόφας (27/01)
- ΑΕΚ – Άλμπα (28/01)
3η αγωνιστική
- Τόφας – ΑΕΚ (03/02)
- Άλμπα – Καρδίτσα (04/02)
4η αγωνιστική
- Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/02)
- Άλμπα – Τόφας (10/02)
5η αγωνιστική
- Καρδίτσα – Άλμπα (11/03)
- ΑΕΚ – Τόφας (11/03)
6η αγωνιστική
- Τόφας – Καρδίτσα (18/03)
- Άλμπα - ΑΕΚ (18/03)
