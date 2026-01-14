Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»

Η τουρκική ομάδα αξιοποίησε την έδρα της και με 2-1 νίκες απέκλεισε την αντίστοιχη της Γαλλίας.

Η Τόφας, λοιπόν, συμπλήρωσε το παζλ του 10ου ομίλου, εκεί όπου βρίσκονται ΑΕΚ και Καρδίτσα, μαζί με την Άλμπα Βερολίνου.

Όσον αφορά στο Game 3, η ομάδα από την Προύσα είχε σε εξαιρετικό βράδυ τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους και την οδήγησε στη νίκη.

Ο όμιλος

Άλμπα Βερολίνου

ΑΕΚ

Τόφας

Καρδίτσα

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Τόφας – Άλμπα (20/01)

ΑΕΚ – Καρδίτσα (21/01)

2η αγωνιστική

Καρδίτσα – Τόφας (27/01)

ΑΕΚ – Άλμπα (28/01)

3η αγωνιστική

Τόφας – ΑΕΚ (03/02)

Άλμπα – Καρδίτσα (04/02)

4η αγωνιστική

Καρδίτσα – ΑΕΚ (10/02)

Άλμπα – Τόφας (10/02)

5η αγωνιστική

Καρδίτσα – Άλμπα (11/03)

ΑΕΚ – Τόφας (11/03)

6η αγωνιστική