Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Fox News και την εκπομπή «Special Report with Bret Baier», επιχείρησε να διασκεδάσει τους φόβους για επικείμενες εκτελέσεις, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για απαγχονισμούς», την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από τις μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

Μιλώντας στο Fox News και την εκπομπή «Special Report with Bret Baier», ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς. Οι απαγχονισμοί είναι εκτός συζήτησης».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με έντονο σκεπτικισμό από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Iran Human Rights Society, με έδρα τη Νορβηγία, υπενθυμίζει ότι οι απαγχονισμοί αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο ιρανικό σωφρονιστικό σύστημα, γεγονός που, όπως τονίζει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το καθεστώς έχει αποκαταστήσει τον έλεγχο. «Πλέον επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε, παρά τις συνεχιζόμενες αναφορές για εκτεταμένες κινητοποιήσεις και βίαιη καταστολή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για διαπραγματεύσεις» και ότι βρίσκεται σε αυτή τη στάση εδώ και 20 χρόνια.

Παράλληλα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναζητήσουν λύση μέσω διαλόγου, τονίζοντας ότι «η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο», ενώ απέδωσε τη βία σε «τρομοκρατικές ομάδες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ισραηλινό σχέδιο» με στόχο να «παρασύρει τον Τραμπ στη σύγκρουση».

Δεν εκτελέστηκε ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι

Στο μεταξύ, ο Ερφάν Σολτάνι δεν εκτελέστηκε τελικά την Τετάρτη, όπως δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο στο Sky News. Οι οικείοι του 26χρονου καταστηματάρχη, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, σημειώνουν ωστόσο ότι, παρά την προσωρινή αναβολή, η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή».

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Σολτάνι κρατείται στις φυλακές Κεζέλ Χεσάρ και «ο κίνδυνος εκτέλεσης τις επόμενες ώρες παραμένει εξαιρετικά υψηλός».

Να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμηνύσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το καθεστώς της Τεχεράνης ξεκινήσει εκτελέσεις διαδηλωτών, την ώρα που στην Ουάσινγκτον εξετάζονται ήδη σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και στρατιωτικής φύσης.