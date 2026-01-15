Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης»

«Οι απαγχονισμοί είναι εκτός συζήτησης», είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Γιάννης Φιλιππάκος

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας στο Fox News και την εκπομπή «Special Report with Bret Baier», επιχείρησε να διασκεδάσει τους φόβους για επικείμενες εκτελέσεις, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για απαγχονισμούς», την ώρα που η χώρα συγκλονίζεται από τις μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Στην ερώτηση «θα προχωρήσετε στον απαγχονισμό κάποιων από τους διαδηλωτές;» ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας απάντησε πως δεν θα γίνουν «απαγχονισμοί σήμερα (σ.σ. χθες Τετάρτη) ή αύριο (σήμερα Πέμπτη)».

Μιλώντας στο Fox News και την εκπομπή «Special Report with Bret Baier», ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς. Οι απαγχονισμοί είναι εκτός συζήτησης».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές, ωστόσο, αντιμετωπίζονται με έντονο σκεπτικισμό από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Iran Human Rights Society, με έδρα τη Νορβηγία, υπενθυμίζει ότι οι απαγχονισμοί αποτελούν διαδεδομένη πρακτική στο ιρανικό σωφρονιστικό σύστημα, γεγονός που, όπως τονίζει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επίσημες δηλώσεις της Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι το καθεστώς έχει αποκαταστήσει τον έλεγχο. «Πλέον επικρατεί ηρεμία. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης», δήλωσε, παρά τις συνεχιζόμενες αναφορές για εκτεταμένες κινητοποιήσεις και βίαιη καταστολή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι το Ιράν είναι «έτοιμο για διαπραγματεύσεις» και ότι βρίσκεται σε αυτή τη στάση εδώ και 20 χρόνια.

Παράλληλα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναζητήσουν λύση μέσω διαλόγου, τονίζοντας ότι «η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο», ενώ απέδωσε τη βία σε «τρομοκρατικές ομάδες», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ισραηλινό σχέδιο» με στόχο να «παρασύρει τον Τραμπ στη σύγκρουση».

Δεν εκτελέστηκε ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι

Στο μεταξύ, ο Ερφάν Σολτάνι δεν εκτελέστηκε τελικά την Τετάρτη, όπως δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο στο Sky News. Οι οικείοι του 26χρονου καταστηματάρχη, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, σημειώνουν ωστόσο ότι, παρά την προσωρινή αναβολή, η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή».

Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, ο Σολτάνι κρατείται στις φυλακές Κεζέλ Χεσάρ και «ο κίνδυνος εκτέλεσης τις επόμενες ώρες παραμένει εξαιρετικά υψηλός».

Να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαμηνύσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που το καθεστώς της Τεχεράνης ξεκινήσει εκτελέσεις διαδηλωτών, την ώρα που στην Ουάσινγκτον εξετάζονται ήδη σενάρια περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμη και στρατιωτικής φύσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:42ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

03:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό στην προβλήτα του λιμανιού

02:50ΕΡΓΑΣΙΑ

50η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 300 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 8.000 θέσεις εργασίας

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης – Η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο»

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Lufthansa θα παρακάμπτει τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ «μέχρι νεοτέρας»

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Υπέροχος άνθρωπος» η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες

01:12ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

00:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες έφεραν πτώση στη Wall Street

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa del Rey: Ο Μπετανκόρ απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στο 94’ – Στους «8» η Αλμπαθέτε!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Δεκτή η παραίτησή της από το ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

23:46LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κάνει τα πρώτα του βήματα - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: Ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία

23:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Η Τόφας συμπλήρωσε τον όμιλο των ΑΕΚ και Καρδίτσας στους «16»

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Αντίστροφη μέτρηση για το άλμα των ΗΠΑ στη Σελήνη έπειτα από... 54 χρόνια

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Σε ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή και Γάλλοι στρατιώτες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

23:26WHAT THE FACT

Κρήτη: Παντζάρι γίγας βρέθηκε σε λαϊκή αγορά στα Χανιά - Ζυγίζει πάνω 2,5 κιλά - Βίντεο

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ : Μας έχουν πει ότι οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει - Επιμένει για Γροιλανδία

10:55WHAT THE FACT

Ο ωκεανός στον Παναμά σταμάτησε να «αναπνέει»: Ένα προειδοποιητικό γεγονός που μπορεί να εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη

01:12ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ - Ιράν: Τα τέσσερα «σημάδια» που δείχνουν άμεσο χτύπημα - Από το Κατάρ ως το Γκουάμ

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 28,7% - Δεύτερη η Πλεύση - Τι λένε οι πολίτες για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αποκαλύψεις για την σερβιτόρα με το κράνος - Είχε καταγγείλει τους ιδιοκτήτες για τις συνθήκες εργασίας

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Νέες μαρτυρίες - Την είδαν στην πλατεία Βικτωρίας - Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμούς στο Ιράν – Έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης – Η διπλωματία είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο»

22:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Για μια θέση στον τελικό! Πότε παίζουν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός – ΟΦΗ

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναδεικνύονται οι αρχαιολογικοί θησαυροί που κρύβονται στην αυλή

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Έως και 700 δισ. δολάρια είναι διατεθειμένοι να δώσουν οι ΗΠΑ - Ο ρόλος της στο «Χρυσό Θόλο»

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Πέμπτης (15/1)

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεν εκτελέστηκε σήμερα ο Ιρανός διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι που έχει καταδικαστεί σε θάνατο

17:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ιστορική χρονιά για το ΤΖΟΚΕΡ: 8 μεγάλοι νικητές μοιράστηκαν πάνω από 71 εκατ. ευρώ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 13/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 11.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ