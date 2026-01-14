NASA: Αντίστροφη μέτρηση για το άλμα των ΗΠΑ στη Σελήνη έπειτα από... 54 χρόνια

Ο ειδικός της αποστολής Artemis II, Jeremy Hansen, ο πιλότος Victor Glover, ο διοικητής Reid Wiseman και η ειδικός της αποστολής Christina Koch, μπροστά από το Κτήριο Επιχειρήσεων και Ελέγχου κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής επίδειξης αντίστροφης μέτρησης - Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025

Η NASA ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ απέχουν πλέον μόλις λίγες εβδομάδες από την ιστορική επιστροφή τους στη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αποστολή Artemis II —η πρώτη επανδρωμένη πτήση προς το φεγγάρι μετά το 1972— προγραμματίζεται να εκτοξευθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Το επίσημο «παράθυρο» εκτόξευσης εκτείνεται από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου, με εναλλακτικές ημερομηνίες εντός του Μαρτίου και του Απριλίου, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες ή τεχνικά ζητήματα εμποδίσουν την αναχώρηση.

Το πλήρωμα και η αποστολή

Στο σκάφος Orion θα επιβαίνουν οι αστροναύτες της NASA Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, καθώς και ο Jeremy Hansen της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια του δεκαήμερου ταξιδιού τους, οι τέσσερις αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν μια κοντινή προσέγγιση στη Σελήνη χωρίς να τεθούν σε τροχιά ή να προσεδαφιστούν.

Η αποστολή Artemis II λειτουργεί ως ο τελικός έλεγχος των συστημάτων του πανίσχυρου πυραύλου SLS (Space Launch System) με ανθρώπινο πλήρωμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποστολή Artemis III, η οποία προγραμματίζεται για το 2027 και θα περιλαμβάνει την πρώτη προσεδάφιση ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης στον 21ο αιώνα.

Αντίστροφη μέτρηση - Η έξοδος στην εξέδρα

Η ιστορική διαδικασία ξεκινά ουσιαστικά στις 17 Ιανουαρίου, με τη μεταφορά (rollout) του πυραύλου από το Κτήριο Συναρμολόγησης Οχημάτων (VAB) προς την Εξέδρα 39B του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι στη Φλόριντα. Η διαδρομή των τεσσάρων μιλίων με τον γιγαντιαίο ερπυστριοφόρο μεταφορέα αναμένεται να διαρκέσει έως και 12 ώρες.

Μόλις ο πύραυλος σταθεροποιηθεί στην εξέδρα, θα ακολουθήσει η κρίσιμη «δοκιμή υγρής ενδυμασίας». Τα συνεργεία της NASA θα γεμίσουν τις δεξαμενές με 700.000 γαλόνια υγρού υδρογόνου και οξυγόνου, προσομοιώνοντας πλήρως την αντίστροφη μέτρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές ή τεχνικές αστοχίες.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης