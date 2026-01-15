To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις
Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δυο ώρες, κατά την ίδια πηγή.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι γεωπολιτικές ανησυχίες έφεραν πτώση στη Wall Street
23:45 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η στιγμή ανήκει στην Stoiximan: Ηγεσία με διάρκεια, αποτύπωμα με ουσία
23:26 ∙ WHAT THE FACT
Κρήτη: Παντζάρι γίγας βρέθηκε σε λαϊκή αγορά στα Χανιά - Ζυγίζει πάνω 2,5 κιλά - Βίντεο
22:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ