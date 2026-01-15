To Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του για τις περισσότερες πτήσεις

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM

Το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου του σε σχεδόν όλες τις πτήσεις, πλην των διεθνών και αυτών οι οποίες αναχωρούν από την Ισλαμική Δημοκρατία έχοντας εκ των προτέρων άδεια της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της χώρας, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Η Τεχεράνη εξέδωσε NOTAM (σ.σ. notice to airmen, «ειδοποίηση προς τους ιπταμένους»), με ισχύ για κάτι περισσότερο από δυο ώρες, κατά την ίδια πηγή.

