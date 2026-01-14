Ισπανία: Παρ’ ολίγον νέο «Κραν Μοντανά» - Φωτιά από πυροτεχνήματα σε εστιατόριο

Πυρκαγιά προκάλεσαν πυροτεχνήματα σε ένα εστιατόριο της Μαδρίτης το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο ιδιοκτήτης μετά από τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου στο Fanatico, ένα μοντέρνο εστιατόριο στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, και κατασβέστηκε σε περίπου οκτώ δευτερόλεπτα με τη χρήση πυροσβεστήρων, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας GLH Singular Restaurants, που διαχειρίζεται το εστιατόριο.

«Δεν υπήρξαν τραυματίες και δεν προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο», σημειώνει η εταιρεία.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο που δείχνει τους θαμώνες του εστιατορίου να κρατούν αναμμένα πυροτεχνήματα. Σε κάποια στιγμή μία κουρτίνα παίρνει φωτιά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται επέμβαση με πυροσβεστήρες και η φωτιά περιορίζεται.ώρα η GLH Singular Restaurants δήλωσε ότι αποφάσισε να απαγορεύσει μόνιμα τη χρήση των πυροτεχνημάτων στους χώρους της.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την πυρκαγιά από πυροτεχνήματα σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, στην οποία σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι και ακόμη 16 τραυματίστηκαν.

