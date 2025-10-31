Ford Pro: Τμήμα Μετασκευών, η εξειδίκευση που αξίζουν οι επαγγελματίες στην Ελλάδα
Με το εξειδικευμένο Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς, η Ford Pro -η κορυφαία μάρκα σε πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων σε όλη την Ευρώπη- ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στη χώρα μας με στόχο να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένες μετασκευές σε συμβατικά βαν και pick-up.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν κάτι παραπάνω από ένα «απλό» επαγγελματικό όχημα, το Τμήμα Μετασκευών της Ford Motor Ελλάς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο στη χώρα μας μεταξύ των πελατών και των πιστοποιημένων μετασκευαστών των μοντέλων της, παρέχοντας υποστήριξη από εξειδικευμένο σύμβουλο μετατροπών.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Λίγες πιθανότητες για Έσε ενόψει Άρη - Μπήκαν Ορτέγκα και Ζέλσον
11:41 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ