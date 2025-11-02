Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου
Αποτελώντας την συνέχεια του διαγωνισμού «Η Leapmotor σε πάει διακοπές» που έγινε το καλοκαίρι, το «Test Drive & Win» βρίσκεται ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και θα υπάρξουν τρεις νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από το «Πλαίσιο».
Διαβάστε περισσότερα στο carzine
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:37 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!
05:11 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου
04:33 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΗ: Συγκράτηση των τιμολογίων Νοεμβρίου με έκπτωση 26%
04:17 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Nεκροί εξαιτίας ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής
04:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα plug-in υβριδικό SUV με μεγάλη αυτονομία
01:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ