Αποτελώντας την συνέχεια του διαγωνισμού «Η Leapmotor σε πάει διακοπές» που έγινε το καλοκαίρι, το «Test Drive & Win» βρίσκεται ήδη σε ισχύ και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Leapmotor: Διαγωνισμός «Test Drive & Win» έως τις 30 Νοεμβρίου
Η κλήρωση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου και θα υπάρξουν τρεις νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από το «Πλαίσιο».

