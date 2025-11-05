Αυτό είναι το νέο Renault Twingo E-Tech Electric

Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric έκανε πρόωρα την εμφάνισή του χάρη στη διαρροή φωτογραφιών, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στις 6 Νοεμβρίου.

Newsbomb

Αυτό είναι το νέο Renault Twingo E-Tech Electric
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρώτες εικόνες επιβεβαιώνουν όσα γνωρίζαμε έως τώρα: ρετρό σχεδίαση, αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία και τιμή που θα ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Elevator» Θανάσης Αντετοκούνμπο στην καμπάνια του υπουργείου Ανάπτυξης για την καταγραφή των ασανσέρ - «Θα σας πάρει 2 λεπτά»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου «ξεφεύγει» στην πρωινή ζώνη – Τι γίνεται με Λιάγκα, Σκορδά

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 93 νεκροί από τον τυφώνα Kalmaegi - Ολόκληρες πόλεις πλημμύρισαν - Δείτε φωτογραφίες

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:12ΕΘΝΙΚΑ

Εντυπωσιακή διέλευση σχηματισμού αεροσκαφών σήμερα πάνω από την Αττική

10:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρόεδρος ειδικών φρουρών Κρήτης για Βορίζια: Χρειάζονται ειδικές δυνάμεις

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

09:54WHAT THE FACT

Νότια Κορέα: Η χώρα όπου μπορείς να κερδίσεις κάνοντας… απολύτως τίποτα

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τον σεισμό στη Ξάνθη: «Είναι γνωστό το ρήγμα - Έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι το νέο Renault Twingo E-Tech Electric

09:40TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδα που πρέπει να επισκεφτείτε

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακίλε Πολονάρα: Αψήφησε τα προγνωστικά και ξύπνησε από κώμα μετά από 10 ημέρες!

09:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

09:15ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε νεκρός 26χρονος σε Airbnb με τραύμα από όπλο

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Μαμντάνι σε Τραμπ: «Έχω τρείς λέξεις για σένα. Δυνάμωσε την ένταση...»

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Λούιβιλ: Η στιγμή της συντριβής αεροσκάφους μεταφορών – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Ξάνθη - Εκκενώθηκαν σχολικές αίθουσες

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική νίκη Mαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα είναι το φως σε μία περίοδο πολιτικού σκότους» - H αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

09:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Λέκκας για τον σεισμό στη Ξάνθη: «Είναι γνωστό το ρήγμα - Έχει δώσει Ρίχτερ στο παρελθόν»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία δύο κυμάτων τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι γυναίκες παίρνουν τον λόγο στα Βορίζια: Ζητούν εκδίκηση για τον Καργάκη - Έκκληση «για να ζήσουν τα παιδιά μας», από τη Φραγκιαδάκη

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα Ντουβάτζι: Η νέα πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης είναι καλλιτέχνης και γνώρισε τον Μαμντάνι στο ίντερνετ

09:40TRAVEL

Πέντε μυστηριώδη μέρη της Ελλάδα που πρέπει να επισκεφτείτε

10:14LIFESTYLE

Σοφία Μουτίδου: Η πρώτη αντίδραση μετά τον καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η Κατερίνα Καινούργιου «ξεφεύγει» στην πρωινή ζώνη – Τι γίνεται με Λιάγκα, Σκορδά

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Η σιωπηλή σφαγή των Χριστιανών και η «αφωνία» της Διεθνούς Κοινότητας – Η ηχηρή παρέμβαση Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ