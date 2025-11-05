Αυτό είναι το νέο Renault Twingo E-Tech Electric
Το νέο Renault Twingo E-Tech Electric έκανε πρόωρα την εμφάνισή του χάρη στη διαρροή φωτογραφιών, λίγο πριν την επίσημη πρεμιέρα του στις 6 Νοεμβρίου.
Οι πρώτες εικόνες επιβεβαιώνουν όσα γνωρίζαμε έως τώρα: ρετρό σχεδίαση, αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία και τιμή που θα ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ.
