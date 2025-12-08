Hygge: Πώς η JYSK μας μαθαίνει να ζούμε τη γιορτινή περίοδο όπως οι Σκανδιναβοί

Κάθε χρόνο, κάπου γύρω στα μέσα Νοεμβρίου, πιάνουμε όλοι τον εαυτό μας να αναζητά μικρές αφορμές για περισσότερες στιγμές θαλπωρής και ζεστασιάς. Θέλουμε να ανάψουμε τα λαμπάκια στο σαλόνι, να αφήσουμε τις πρώτες μυρωδιές κανέλας να γεμίσουν το σπίτι και να περάσουμε παραπάνω χρόνο με όσους αγαπάμε.

Και μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει γίνει παγκόσμια τάση, όμως για τους Σκανδιναβούς είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι μία στάση ζωής που βασίζεται στη θαλπωρή και τις ουσιαστικές στιγμές με ανθρώπους και χώρους που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα.

Φέτος η JYSK μας έβαλε φέτος πιο νωρίς από ποτέ στο χριστουγεννιάτικο mood, παρουσιάζοντας τη νέα συλλογή NordicMood σε ένα εντυπωσιακό event στο CastorPlace στον Πειραιά, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Με μια videowall προβολή που «μετέφερε» τους καλεσμένους από το λιμάνι του Πειραιά στο γραφικό Nyhavn της Κοπεγχάγης, η εκδήλωση αποτέλεσε μια πραγματική εκκίνηση των σκανδιναβικών Χριστούγεννων.

Τι πραγματικά σημαίνει hygge την περίοδο των γιορτών

Οι Σκανδιναβοί έχουν μάθει να ζουν με λίγο φως και πολύ κρύο. Για αυτό και κάθε σπίτι μετατρέπεται σε μια «φωλιά» ζεστασιάς που ισορροπεί ανάμεσα στη minimal αισθητική και στην άνεση. Αυτό ακριβώς είναι το hygge: Χαμηλός και ζεστός φωτισμός, φυσικά υλικά, γήινα χρώματα, μικρές λεπτομέρειες που «αγκαλιάζουν» τον χώρο και, τελικά, εμάς.

Ακριβώς αυτά συναντά κανείς και στη συλλογή NordicMood της JYSK: Πράσινες φυσικές αποχρώσεις εμπνευσμένες από τα δάση του Βορρά, minimal διακοσμητικά, απαλές υφές και φυσικά τα παραδοσιακά σκανδιναβικά σύμβολα των Χριστουγέννων -καρδιές, αστεράκια, έλατα και τα αγαπημένα μικρά ξωτικά, κομμάτι της λαογραφίας τους εδώ και αιώνες.

Γιατί η JYSK, πιστή στη σκανδιναβική της φιλοσοφία από το 1979, δεν αντιμετωπίζει τα Χριστούγεννα σαν μια εποχή που χαρακτηρίζεται μόνο από λαμπερό στολισμό. Πολύ περισσότερο, τα βλέπει σαν εποχή σύνδεσης και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή της.

Εν αρχή ην ο φωτισμός

Για μια ακόμα χρονιά, ο ιδιαίτερος φωτισμός του χώρου της εκδήλωσης συνέβαλλε στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας διαχωρίζοντας τον χώρο σε δύο μαγικούς κόσμους: Έναν θερμό στην κύρια σάλα και έναν ψυχρό στο αίθριο τμήμα.

Οι εξειδικευμένες λύσεις φωτισμού -φωτεινές γιρλάντες, λαμπάκια, διακοσμητικά με φωτάκια LED, φαναράκια και κεριά από την γκάμα της JYSK- «έδεσαν» ιδανικά με τον προσεγμένο φωτισμό του χώρου και ανέδειξαν πώς μοιάζει στην πραγματικότητα ένα σκανδιναβικό σπίτι.

Μία εταιρεία, λοιπόν, που «διαθέτει 68 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και το ηλεκτρονικό κατάστημα JYSK.gr και έχει πάντα εξαιρετικές προσφορές», όπως αναφέρει σχετικά με την εκδήλωση ο Κώστας Δημόπουλος, Commercial Sales & Marketing Manager JYSK Ελλάδας, κάνει «πολύ εύκολο για όλους τους πελάτες στη χώρα μας να γνωρίσουν αυτή τη φιλοσοφία και στάση ζωής στην οποία το κάθε αντικείμενο, είτε πρόκειται για μια κομψή και αναπαυτική καρέκλα είτε για ένα αρωματικό κερί, έχει το δικό του ρόλο και τη δική του θέση», συνεχίζει.

Ουσιαστικά, το hygge δεν έχει να κάνει με αντικείμενα αλλά με συναισθήματα. Με το να μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι, να βλέπουμε ταινίες στο σαλόνι, να απολαμβάνουμε τον χώρο μας και να χαλαρώνουμε. Φέτος, λοιπόν, το ίσως πιο ουσιαστικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι να διαμορφώσουμε ένα σπίτι που μας κάνει να νιώθουμε καλά με τη βοήθεια της JYSK.