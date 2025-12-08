Δωρεάν έλεγχος ήπατος από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά στις 8 και 9 Δεκεμβρίου

Με το σύνθημα «Δεν είστε μόνοι», ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιεί δωρεάν μη επεμβατικό έλεγχο ήπατος για όλους τους πολίτες στα γραφεία του, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 5, στον 7ο όροφο.

Οι εξετάσεις γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς από τις 10:00 έως τις 15:00’ γρήγορα και ανώδυνα μέσα σε λίγα λεπτά. Ο ειδικά μη επεμβατικός έλεγχος αξιολογεί την υγεία του ήπατος και βοηθά στον εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων για πιθανά προβλήματα του ήπατος πριν ακόμα εμφανιστούν τα συμπτώματα. Παράλληλα θα δοθεί στους ενδιαφερόμενους πολίτες έντυπο υλικό με συμβουλές αντιμετώπισης της λιπώδους ηπατικής νόσου, προτάσεις διατροφής και ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Η πρωτοβουλία είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης συνεργασίας που είχε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης με τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών και μέλους της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Νίκο Α. Παπανδρέου. Μετά την ανταλλαγή ιδεών τέθηκε το πλαίσιο για την πραγματοποίηση της δράσης, την οποία υποστηρίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασθενών Ήπατος (European Liver Patients’ Association – ELPA).

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς κ. Νικόλαος Πλατανησιώτης σημειώνει τα εξής: «Τα στατιστικά στοιχεία για την αύξηση των ασθενών με τη Στεατωτική, τη λιπώδη ηπατική νόσο, σε συνδυασμό με τις συνθήκες ζωής στις σύγχρονες πόλεις μάς ώθησαν να διερευνήσουμε το περιθώριο και τελικά να διοργανώσουμε και στην Ελλάδα μια δράση, η οποία πραγματοποιείται σε άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ήδη από το 2023. Από τον Μάιο που συζητήσαμε με τον Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών – Δημοκρατών κ. Νίκο Παπανδρέου αλλά και στο διάστημα που ακολούθησε, σε συνεργασία με την ELPA, εργαστήκαμε σκληρά ώστε να πραγματοποιηθεί στον Πειραιά ο πρώτος δωρεάν μη επεμβατικός έλεγχος ήπατος στη χώρα μας. Απευθύνεται προς όλους τους πολίτες και έχει βοηθήσει αρκετά στον έλεγχο της υγείας, αλλά και την πρόληψη σοβαρών παθήσεων πριν ακόμα εμφανιστούν συμπτώματα. Με το σύνθημα που λέει ότι "Δεν είστε μόνοι", περιμένουμε κάθε ενδιαφερόμενο στα γραφεία μας τη Δευτέρα και την Τρίτη, να ελέγξει την υγεία του ήπατός τους με ασφάλεια και ταχύτητα».