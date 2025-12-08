Κέιτ Γουίνσλετ: «Η επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων είναι τρομακτική»

Η Κέιτ Γουίνσλετ χαρακτήρισε την επιδημία των πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων και των εμφυτευμάτων «τρομακτική και καταστροφική» και επέκρινε τα φάρμακα για την απώλεια βάρους σε μια ειλικρινή συνέντευξη. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του Τιτανικού δήλωσε ότι «οι νέες γυναίκες δεν έχουν πλέον ιδέα τι σημαίνει να είσαι όμορφη» και πλέον έχουν απλώς «εμμονή» με το να δείχνουν τέλειες για να κερδίσουν περισσότερα likes στο Instagram.

Η σταρ έχει από καιρό εκφράσει ένθερμα την άποψη ότι βλέπει το σώμα της θετικά και αποδέχεται τον εαυτό της και έχει δηλώσει με υπερηφάνεια επανειλημμένα ότι δεν έχει κάνει ποτέ Botox ή κάποια άλλη επέμβαση. Μιλώντας στους Times , απαίτησε από την κοινωνία να «συνεχίσει να είναι ρεαλίστρια», καθώς «επικρατεί γαμ@@ο χάος εκεί έξω» όσον αφορά στην πίεση να δείχνουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Είπε για την επιδημία των αισθητικών επεμβάσεων, μεγάλων και μικρών: «Είναι τρομακτικό. Νομίζω όχι, όχι εσύ! Γιατί; Είναι καταστροφικό».

«Αν η αυτοεκτίμηση ενός ατόμου είναι τόσο δεμένη με την εμφάνισή του, είναι τρομακτικό. Υπάρχουν στιγμές που νομίζω ότι είναι καλύτερα, όταν κοιτάζω ηθοποιούς σε εκδηλώσεις ντυμένες όπως θέλουν με όποιο σωματότυπο κι αν έχουν - όμως τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα για την απώλεια βάρους. Είναι τόσο διαφορετικό. Κάποιοι κάνουν επιλογές για να είναι ο εαυτός τους, άλλοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην είναι ο εαυτός τους. Και ξέρουν τι κάνουν; Η αδιαφορία για την υγεία τους είναι τρομακτική.»

Πρόσθεσε ότι μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες που γνωρίζει είναι άνω των 70 ετών και ότι την αναστατώνει «τώρα περισσότερο από ποτέ» το γεγονός ότι η νεότερη γενιά φαίνεται να έχει χάσει την αντίληψή της για το τι «είναι στην πραγματικότητα όμορφο».

Η Κέιτ δεν φοβήθηκε ποτέ να εκφράσει τις απόψεις της για το θέμα και πέρυσι αποκάλυψε ότι «αρνήθηκε να καλύψει την κοιλιά της» αφού ένα μέλος του συνεργείου τής το είπε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία Lee. Επίσης, είχε παραδεχτεί στο παρελθόν στο Harper's Bazaar ότι δεν την πειράζει που δεν δείχνει τέλεια στην οθόνη, δηλώνοντας: «Είμαι περήφανη γι' αυτό γιατί είναι η ζωή μου στο πρόσωπό μου και αυτό έχει σημασία. Δεν θα μου περνούσε καν από το μυαλό να το καλύψω».

Η σταρ είναι κατά των χειρουργικών επεμβάσεων εδώ και χρόνια, δηλώνοντας κάποτε ότι κάτι τέτοιο «είναι αντίθετο στην ηθική μου, στον τρόπο που με μεγάλωσαν οι γονείς μου και σε αυτό που θεωρώ φυσική ομορφιά». Αντ' αυτού, υιοθετεί μια προσέγγιση από μέσα προς τα έξω, εστιάζοντας σε ό,τι βάζει στο σώμα της, ειδικά πριν από δημόσιες εμφανίσεις.

Τα μυστικά ομορφιάς της

«Ο ύπνος και η υγεία παίζουν σημαντικό ρόλο στο να φαίνομαι φρέσκια. Αν είμαι υπερβολικά κουρασμένη ή αγχωμένη, κανένα μακιγιάζ και μαλλιά δεν μπορούν να κρύψουν την επίδραση αυτού στο πρόσωπό μου», έχει πει. Ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή, μοιράζοντας τα καθήκοντα μαγειρέματος με τον vegan σύζυγό της, Νεντ Άμπελ Σμιθ, αλλά λέει ότι στερείται της λιχουδιές τις ημέρες πριν από το κόκκινο χαλί.

«Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου τις λίγες μέρες που μεσολαβούν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τίποτα το φανταχτερό ή το ακριβό... η κορυφαία μου συμβουλή θα ήταν νερό. Νερό, νερό, νερό. Κρατήστε το σώμα ενυδατωμένο και το δέρμα θα ακολουθήσει το παράδειγμά του».

Με την υγιεινή, αναζωογονητική και αρκετά... βρετανική προσέγγισή της στην υγεία και την ομορφιά, η Κέιτ φιλοδοξεί να μειώσει την πίεση από τα πρότυπα του Χόλιγουντ. «Θέλω να πω σε κάθε γυναίκα που προσπαθεί να μιμηθεί μια εμφάνιση του Χόλιγουντ: είναι ένας μύθος. Είναι ειλικρινά ένας μύθος», είχε δηλώσει προηγουμένως στη Vogue.

«Οι γυναίκες στο κόκκινο χαλί κάθονταν με τα μαλλιά τους και το μακιγιάζ τους για τέσσερις ώρες για να δείχνουν έτσι και πιθανότατα έκαναν περιποιήσεις προσώπου κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από την εκδήλωση. Το ξέρω επειδή έχω πάει εκεί και έχω κάνει τόσες πολλές περιποιήσεις προσώπου.»

«Είναι μια στιγμή στο χρόνο. Για μένα, το μυστικό για να γερνάς σε οποιαδήποτε ηλικία, στο Χόλιγουντ ή όχι, είναι να αποδέχεσαι πραγματικά ποιος είσαι και να αποδέχεσαι ότι δεν μπορείς να αντισταθείς στην αλλαγή.»

«Σίγουρα, μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να υποστηρίξουμε την υγεία και το δέρμα μας, να νιώσουμε λίγο καλύτερα και να είμαστε λίγο πιο φρέσκες. Αλλά για μένα, έχει να κάνει με την ομορφιά που πηγάζει από μέσα μας και με το να μην είμαστε τόσο αυστηροί με τον εαυτό μας- είναι πολύ σημαντικό.»

