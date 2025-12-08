Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε βαριά σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του
Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/12) ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.
