Ρέθυμνο: Ανήλικος μέθυσε βαριά σε γάμο – Συνελήφθη ο πατέρας του

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/12) ένας 17χρονος, μετά από οξεία μέθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο ανήλικος είχε πάει σε γάμο μαζί με τον πατέρα του και όταν βρέθηκε σε κατάσταση μέθης τον μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο, από όπου και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Ο πατέρας του 17χρονου συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Διαβάστε επίσης