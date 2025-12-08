Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων - «Βράζει» η Αττική Οδός

Συνεχίζεται το κυκλοφοριακά χάος στους δρόμους της Αττικής.

Μεγάλη κίνηση επικρατεί από το πρωί της Δευτέρας (8/12) στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Κηφισίας και στη Λεωφόρο Μεσογείων, και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου της Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Αρδηττού και στο ρεύμα καθόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αλίμου Κατεχάκη και την Αττική Οδό

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

- 20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

-10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

-20΄-25΄ από Μαραθώνος έως Κηφισίας.

-Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας.

https://t.co/TgPzHp1Un1 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 8, 2025

