Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» στους δρόμους της Αττικής
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, την Λεωφόρο Κηφισίας, την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Λεωφόρο Μεσογείων, την Αλίμου Κατεχάκη και τη Λεωφόρο Αθηνών.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα και στην Ατιτκή Οδό:
- στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 25΄-30΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
- στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
