Πηγή Δεβετζή – Η πρώτη αντίδραση μετά το τροχαίο στην Καβάλα: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

Η Ολυμπιονίκης, Πηγή Δεβετζή, ενεπλάκη σε τροχαίο το Σάββατο (06/12), σε τούνελ στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καβάλας.

Το ατύχημα προκλήθηκε από εκτροπή του αυτοκινήτου της χωρίς να εμπλακεί κάποιο άλλο όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες. Ως αποτέλεσμα της εκτροπής στο όχημα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές.

Η Ολυμπιονίκης θέλησε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που επικοινώνησαν μαζί της μετά το τροχαίο. Όπως επεσήμανε, είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε.

Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ», έγραψε η Πηγή Δεβετζή στο σε story στο Instagram.

Διαβάστε επίσης