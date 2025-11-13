Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E
Η Ford συνδέει το παρελθόν με το μέλλον μέσα από τη νέα Mustang Mach-E GT California Special, μια έκδοση που επαναφέρει στη μνήμη μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αμερικανικής αυτοκινητικής κουλτούρας, αλλά με αμιγώς ηλεκτρικό πρόσημο.
Πρόκειται για μια πρόταση που ενώνει δύο κόσμους -τη μυθική ιστορία της Mustang και τη σύγχρονη τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης- αποδεικνύοντας πώς μια κλασική ιδέα μπορεί να αναγεννηθεί δημιουργικά στη νέα εποχή.
