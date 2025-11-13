Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E

Η Ford συνδέει το παρελθόν με το μέλλον μέσα από τη νέα Mustang Mach-E GT California Special, μια έκδοση που επαναφέρει στη μνήμη μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της αμερικανικής αυτοκινητικής κουλτούρας, αλλά με αμιγώς ηλεκτρικό πρόσημο.

Ford: Νέα έκδοση California Special για την ηλεκτρική Mustang Mach-E
Πρόκειται για μια πρόταση που ενώνει δύο κόσμους -τη μυθική ιστορία της Mustang και τη σύγχρονη τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης- αποδεικνύοντας πώς μια κλασική ιδέα μπορεί να αναγεννηθεί δημιουργικά στη νέα εποχή.

