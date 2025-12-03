Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι

Η Geely κάνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά με το πρώτο Geely Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, που ανοίγει τις πόρτες του και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα στην Ελλάδα.

Newsbomb

Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόκειται για έναν χώρο που δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση μοντέλων, αλλά λειτουργεί ως σημείο επαφής με τη συνολική φιλοσοφία της Geely και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ηλεκτρική, ψηφιακή και προσιτή μετακίνηση.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη νεαρός διανομέας κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το κέντρο του σύμπαντος, εσύ!

11:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικοί πρόσβασης 2025: 123456, skibidi, Veronica, Susana - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 64χρονο με μίνι οπλοστάσιο - Είχε έξι όπλα, 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

11:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στήριξη και Έμπνευση: Η Καλλιμάνης στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς λειτουργούν οι «λογαριασμοί Τραμπ» για τα νεογέννητα ; Η πρόταση για το δημογραφικό και η ιστορική δωρεά του ζεύγους Ντελ

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακό χάος από ασυνείδητους οδηγούς που παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν λεωφορεία να στρίψουν

10:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Μεστή εμφάνιση από τον Αβδάλα, «άγγιξε» το τριπλ–νταμπλ στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Διασώστες έσωσαν οδηγό νταλίκας που κρεμόταν για ώρες από γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων - Δείτε βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε σε εκδήλωση του Δήμου Αμαρουσίου για τον εθελοντισμό

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο - Άδειασαν τους λογαριασμούς του

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Πάνω από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 – Αποκλείστηκαν τελωνεία, ακολουθούν λιμάνια και αεροδρόμια

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ