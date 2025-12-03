Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι
Η Geely κάνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά με το πρώτο Geely Experience Store στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου, που ανοίγει τις πόρτες του και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη μάρκα στην Ελλάδα.
Πρόκειται για έναν χώρο που δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση μοντέλων, αλλά λειτουργεί ως σημείο επαφής με τη συνολική φιλοσοφία της Geely και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ηλεκτρική, ψηφιακή και προσιτή μετακίνηση.
