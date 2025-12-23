Ο Cristiano Ronaldo θα «παίξει» στο νέο Fast and Furious;

Του Γιάννη Σκουφή

Οι φήμες ότι ο Cristiano Ronaldo θα συμμετάσχει σε επερχόμενη ταινία του Fast and Furious φαίνεται πως δεν είναι εντελώς αβάσιμες. Ο Vin Diesel δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram μαζί με τον Πορτογάλο super star γράφοντας πως «του ετοιμάσαμε ρόλο», ενώ λίγο αργότερα ο Tyrese Gibson ανάρτησε μια εικόνα όπου ο Ronaldo καλωσορίζεται «στην οικογένεια».

Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, όμως η ιδέα δεν μοιάζει απίθανη. Ο Ronaldo έχει ήδη ξεκινήσει τη μετάβασή του στο χώρο του θεάματος. Την περασμένη άνοιξη ανακοίνωσε τη δημιουργία κινηματογραφικής εταιρείας παραγωγής, σε συνεργασία με τον Βρετανό σκηνοθέτη Matthew Vaughn, γνωστό από τις ταινίες Kingsman και Layer Cake.

Παράλληλα, υπάρχει προηγούμενο ποδοσφαιριστών που έκαναν cameo εμφανίσεις (δηλ. για λίγα δευτερόλεπτα) σε ταινίες δράσης. Ο Neymar Jr., για παράδειγμα, είχε ένα σύντομο πέρασμα από το xXx: Return of Xander Cage, την περίοδο που μετακόμιζε από την Βαρκελώνη στην Paris Saint-Germain.

Αν και οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν φαίνονται αρκετά επεξεργασμένες, οι φήμες φουντώνουν: είτε πρόκειται για προώθηση της σειράς ταινιών Fast and Furious, είτε για προσπάθεια να πειστούν οι παραγωγοί να δώσουν στον Ronaldo έναν ρόλο, το ενδεχόμενο μοιάζει όλο και πιο ρεαλιστικό. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, αλλά όπου υπάρχει καπνός, συχνά υπάρχει και φωτιά.