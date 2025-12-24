Το νέο Kia Stonic έρχεται ανανεωμένο στην Ελλάδα
Το σημαντικά ανανεωμένο Kia Stonic φτάνει στην ελληνική αγορά, με την αντιπροσωπεία να ανακοινώνει εκδόσεις και τιμές.
Η ανανέωση αφορά κυρίως την εμφάνιση και την τεχνολογία, χωρίς αλλαγές στον κινητήρα.
Εξωτερικά, το Stonic υιοθετεί τη σχεδιαστική γραμμή των πρόσφατων ηλεκτρικών μοντέλων της Kia, με νέα φωτιστικά σώματα LED, στενότερη μάσκα και νέο προφυλακτήρα.
