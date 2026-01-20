Το νέο Volvo EX60 θέλει να θέσει νέα όρια στην επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής
Η Volvo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτρική της στρατηγική με το EX60, ένα μεσαίο SUV που φιλοδοξεί να μεταφέρει την έννοια του «software-defined car» από τη θεωρία στην πράξη.
Όχι μόνο ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά ως το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε εξαρχής γύρω από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google, επιτρέποντας στον οδηγό να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο με φυσικό, σχεδόν ανθρώπινο τρόπο.
