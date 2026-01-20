Το νέο Volvo EX60 θέλει να θέσει νέα όρια στην επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής

Όχι μόνο ως αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, αλλά ως το πρώτο Volvo που σχεδιάστηκε εξαρχής γύρω από τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google, επιτρέποντας στον οδηγό να επικοινωνεί με το αυτοκίνητο με φυσικό, σχεδόν ανθρώπινο τρόπο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας