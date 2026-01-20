Σμύρνη: Συγκέντρωση χιλιάδων φανατικών ισλαμιστών έπειτα από κάλεσμα σεΐχη

Χιλιάδες φανατικοί ισλαμιστές συγκεντρώθηκαν στη Σμύρνη, έπειτα από κάλεσμα σεΐχη θρησκευτικής αίρεσης για μετάνοια, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση και προβληματισμό στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Η συγκέντρωση, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, διήρκησε για ώρες, με το συγκεντρωμένο πλήθος να φωνάζει ισλαμιστικά συνθήματα.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς η Σμύρνη θεωρείται το προπύργιο της ευρωπαϊκής Τουρκίας και μοιάζει αδιανόητο να έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες άτομα για ώρες, ο σεΐχης να χαιρετά τον κόσμο χωρίς κανένα πρόβλημα και να μην υπάρχει ουδεμία παρέμβαση από την αστυνομία.

Παράλληλα, πυρά εξαπέλυσε και η αντιπολίτευση, η οποία ισχυρίζεται ότι ο αρχηγός της Χωροφυλακής της περιοχής είναι μέλος της σέχτας, με την κυβέρνηση να απαντά ότι θα εξετάσει την κατηγορία.

Μάλιστα, η αντιπολίτευση αναρωτιέται και πώς γίνεται χιλιάδες φανατικοί ισλαμιστές να συγκεντρώνονται και να κάνουν μια θρησκευτική συγκέντρωση στη Σμύρνη και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, την ώρα που σε δικές της συγκεντρώσεις υπάρχει άμετρη αστυνομική βία και καταστολή, αλλά και συλλήψεις.

