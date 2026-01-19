Συρία: Τουρκικά drone έπληξαν την πόλη Χασακά, λένε οι Κούρδοι

Κούρδοι μαχητές στην πόλη Hassakeh της βορειοανατολικής Συρίας, στις 19 Ιανουαρίου 2026.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, ανέφεραν σήμερα πως τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Χάσακα στη βορειοανατολική Συρία.

Πηγές από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας διαψεύδουν τον ισχυρισμό, επισημαίνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Στο βόρειο τμήμα της Συρίας επικρατεί αναταραχή λόγω των συγκρούσεων μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και κούρδων μαχητών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε χθες Κυριακή.

Η Τουρκία, ισχυρός σύμμαχος της νέας ηγεσίας στη Δαμασκό, διεξήγαγε από το 2016 πολυάριθμες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.

