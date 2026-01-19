Συρία: Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαίωσε τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός με τη Δαμασκό

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο…»

Συρία: Ο ηγέτης των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαίωσε τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός με τη Δαμασκό
SANA
Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, ο Μαζλούμ Άμπντι, δήλωσε την Κυριακή ότι αποδέχθηκε συμφωνία με τη Δαμασκό, η οποία συμπεριλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αφού στρατεύματα της de facto κυβέρνησης προωθήθηκαν και κατέλαβαν διάφορους τομείς υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο, αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από τις ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ροναχί.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αφού επιστρέψει από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα (Δευτέρα 19/1) με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα.

