Συρία: Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Δαμασκού και Κούρδων

Ο ντε φάκτο πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία, Μαζλούμ Άμπντι, έπειτα από δύο ημέρες ταχείας προώθησης των συριακών δυνάμεων σε εδάφη που ελέγχονταν εδώ και καιρό από τους Κούρδους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Προτείνω πλήρη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Σάρα ενώπιον των δημοσιογράφων στο προεδρικό μέγαρο, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία υπογράφηκε από απόσταση με τον Άμπντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η προεδρία της Συρίας έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας 14 σημείων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, καθώς και η άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των επαρχιών Ντέιρ Εζόρ και Ράκα, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την παράδοση όλων των συνοριακών περασμάτων και των πεδίων φυσικού αερίου και πετρελαίου στη Δαμασκό, καθώς και την ανάληψη από το συριακό κράτος της ευθύνης για τους κρατούμενους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται σε φυλακές και καταυλισμούς υπό κουρδικό έλεγχο.

Παράλληλα, οι ΣΔΔ δεσμεύονται να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους επικεφαλής και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκτός της χώρας.

Το έγγραφο φέρει τις υπογραφές τόσο του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα όσο και του επικεφαλής των ΣΔΔ, Μαζλούμ Άμπντι.

«Όλα τα εκκρεμή ζητήματα με τις ΣΔΔ θα επιλυθούν», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Σάρα, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Άμπντι τη Δευτέρα.