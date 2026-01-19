Συρία: Ο κυβερνητικός στρατός επιτέθηκε σε φυλακές που κρατούνται χιλιάδες τζιχαντιστές του ISIS

Ο διεθνής συνασπισμός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δεν παρενέβη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Κούρδων για βοήθεια

Ο διεθνής συνασπισμός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δεν παρενέβη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Κούρδων για βοήθεια

Κούρδοι στρατιώτες στη βορειοδυτική Συρία, στις 19 Ιανουαρίου 2026. 

AP/Baderkhan Ahmad
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η μεγαλύτερη συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι της Συρίας, υποστήριξαν σήμερα ότι δυνάμεις που σχετίζονται με τη συριακή κυβέρνηση επιτέθηκαν στη φυλακή Σαντάντι, στη Χασάκα, όπου κρατούνται χιλιάδες μαχητές του Ισλαμικού Κράτους.

Οι SDF (ΣΔΔ) ανέφεραν ότι απέκρουσαν πολλές φορές τους επιτιθέμενους, όμως δεκάδες μαχητές τους σκοτώθηκαν. Ο διεθνής συνασπισμός, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δεν παρενέβη, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Κούρδων για βοήθεια.

Νωρίτερα, οι SDF είπαν ότι συγκρούστηκαν με τις κυβερνητικές δυνάμεις και κοντά στη φυλακή Αλ Ακτάν, στα περίχωρα της Ράκα, όπου επίσης κρατούνται μαχητές του Ισλαμικού Κράτους. Η Ράκα ήταν κάποτε η «πρωτεύουσα» του βραχύβιου «χαλιφάτου» του ΙΚ.

Οι SDF χαρακτήρισαν «πολύ επικίνδυνη εξέλιξη» τις συγκρούσεις, προειδοποιώντας ότι η κατάληψη της φυλακής από τις κυβερνητικές δυνάμεις θα έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στην ασφάλεια, «θα απειλήσει τη σταθερότητα και θα ανοίξει τον δρόμο για την επιστροφή του χάους και της τρομοκρατίας».

Διαψεύδει η Δαμασκός

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας διέψευσε ότι ο στρατός επιτέθηκε στις φυλακές. Λέει ότι οι δυνάμεις του έφτασαν στην Αλ Ακτάν και άρχισαν τη διαδικασία «ασφάλισης» της εγκατάστασης και της γύρω περιοχής. Ο στρατός δεν μπήκε στη φυλακή Σαντάντι, πρόσθεσε. Κατηγόρησε επίσης τις SDF ότι ευθύνονται για την απελευθέρωση κρατουμένων του Ισλαμικού Κράτους από τη φυλακή Σαντάντι η οποία θα παραδοθεί στο υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τις SDF, εννέα μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις γύρω από την Αλ Ακτάν.

Με βάση τη συμφωνία ενσωμάτωσης των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση, η ευθύνη των φυλακών όπου κρατούνται οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους επρόκειτο να ανατεθεί στη Δαμασκό. Έπειτα από πολυήμερες συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις οι SDF, κάποτε ο κυριότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Συρία, συμφώνησαν την Κυριακή να αποσυρθούν από δύο επαρχίες με κυρίως αραβικό πληθυσμό, τις οποίες είχαν επί χρόνια στον έλεγχό τους. Θα αποσυρθούν επίσης και από τις πετρελαιοπηγές που ελέγχουν.

