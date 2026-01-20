LIVE: Παρουσιάζεται το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής

Δείτε σε απευθείας σύνδεση τη συνέντευξη Τύπου του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, για την παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου για το 2025 και του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

«Ανεξάρτητα από το πώς τοποθετείται κάθε πολίτης απέναντι στην ΝΔ νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ ήταν εκείνοι που έδωσαν τις λιγότερες υποσχέσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα τόσο το 2019 όσο και το 2023», σχολίασε στην έναρξη το Κωστής Χατζηδάκης.

«Είμαστε στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησης. Ωστόσο η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης συνεχίζεται και συνεχίζεται αδιάπτωτη», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και τόνισε ότι «επιμένουμε προφανώς σε αυτή τη γραμμή της δημοσιότητας και επιμένουμε γιατί θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια από τη μία πλευρά και έντιμη σχέση με τους πολίτες από την άλλη είτε συμφωνούν μαζί μας για την κατεύθυνση μας είτε όχι».

Τον λόγο πήρε ο Άκης Σκέρτσος που παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου για το 2025. «Ήταν μία χρονιά που παρά τις αντιξοότητες που κληθήκαμε να διαχειριστούμε τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, υλοποιήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις χάρη στη πολιτική σταθερότητα που έχουμε κατακτήσει από το 2019 αλλά και χάρη στο σχέδιο και το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε. Σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα», υπογράμμισε ο Άκης Σκέρτσος.

