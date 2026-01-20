Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μία γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και έχασε τη ζωή της.

Ειδικότερα, το περιστατικό, σύμφωνα με το thestival.gr, σημειώθηκε στην οδό Αισχύλου στο κέντρο της πόλης, με τη 48χρονη να πέφτει στο κενό από μπαλκόνι 3ου ορόφου πολυκατοικίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και μηχανές ταχείας επέμβασης, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του γιατρού και των διασωστών, η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο. Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τα αίτια της τραγωδίας, καθώς δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος που ώθησε τη γυναίκα στο κενό.

