Επική παρουσίαση της 3ης εμφάνισης του Παναθηναϊκού AKTOR από το Πάμε Στοίχημα

«Μια φανέλα δεν είναι απλά ύφασμα». Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του νέου, επικού βίντεο που δημοσίευσε ο Μέγας Χορηγός της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, το Πάμε Στοίχημα, στην αποκάλυψη της 3ης εφετινής εμφάνισης.

Ο πρωταγωνιστής του βίντεο, Kenneth Faried, αναλαμβάνει τον ρόλο αφηγητή και εξηγεί τι πραγματικά σημαίνει μια φανέλα για έναν σύλλογο.

Σε γκρι απόχρωση, με διακριτικές πράσινες λεπτομέρειες και μίνιμαλ ύφος, αναμένεται για ακόμη μια χρονιά να γίνει ανάρπαστη από τους φίλους της ομάδας.

Δείτε παρακάτω το βίντεο της παρουσίασης από το Πάμε Στοίχημα:

