Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00

Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στο υπουργείο, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο.

Η συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

