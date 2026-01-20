Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00
Μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι εκπρόσωποι των αγροτών θα δουν από κοντά τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Σε συνέχεια της χθεσινής συνάντησης των εκπροσώπων των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας στο υπουργείο, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο.
Η συνάντηση, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.
