Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες. Αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι. Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων
EUROKINISSI
Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες και να γενικευθεί, καθώς πρόκειται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Η ΕΜΥ εξέδωσε σχετικό δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κι ενημερώνει τους πολίτες για το πού θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

  • Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, αύριο, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,
  • Οι τοπικά έντονες χιονοπτώσεις αύριο στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και
  • Οι κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο (21/1) μέχρι το απόγευμα. Στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

Πότε θα χτυπήσει την Αττική

Η κακοκαιρία θα πλήξει την Αττική αύριο το μεσημέρι - απόγευμα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Πού και πότε θα χιονίσει

Εξάλλου, πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

  • μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)
  • μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς
  • στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές
  • στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα
  • στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα
  • στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Πιθανό απαγορευτικό απόπλου

Τέλος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους της ΕΜΥ, αναμένεται να πνέουν θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ, που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην ασφαλή ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι ισχυροί άνεμοι θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία

Την ίδια στιγμή στην Πολιτική Προστασία πραγματοποιείται σύσκεψη παρουσία όλων των αρμοδίων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κρατικός μηχανισμός, σε συνεργασία με τους κατά τόπους φορείς, θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κακοκαιρία και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργήσει.

