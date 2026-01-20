Κατερίνα Καινούργιου: Εκτός εκπομπής - Τα λόγια των συνεργατών της

Το πρωί της Τρίτης, η εκπομπή του ALPHA «Super Κατερίνα» ξεκίνησε, στις

10.00, ωστόσο η Κατερίνα Καινούργιου δεν ήταν στη θέση της.



Το τιμόνι του μαγκαζίνο πήρε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, που θέλησε να

καλημερίσει τους τηλεθεατές. Στο πλευρό του, φυσικά, και η υπόλοιπη

ομάδα…



«Είστε στη συχνότητα του ALPHA, είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο

που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δεν θα

την πει το Κατερινάκι μας. Δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η

Κατερίνα μας είχε μία προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά

ότι βρίσκεται σε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της, είναι μια

εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της.



Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να

περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Μπορεί να καταφέρει και

να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άλλωστε σήμερα ο Πέτρος

Συρίγος, με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του, είναι και ο λόγος που η

Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις θα σπεύσει για να είναι εδώ»,

ανέφερε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.



Να σημειωθεί ότι, πριν το Πάσχα, η Κατερίνα Καινούργιου θα αποχωρήσει

από την εκπομπή για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Αν και είχαν

ακουστεί πολλές φήμες για την αντικατάστασή της, όλα δείχνουν ότι ο

Στέφανος Κωνσταντινίδης θα αναλάβει για λίγο καιρό τα ηνία.

