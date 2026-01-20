Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο η Αττική

Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία αναμένεται στη χώρα μας με κορύφωση την Τετάρτη, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Αττική, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, η οποία αναλύει τον καιρό των επομένων ημερών.

Αναλυτικά αναφέρει:

Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα μας – Κορύφωση την Τετάρτη, στο επίκεντρο και η Αττική

Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της επικείμενης κακοκαιρίας:

1) Άνεμοι – περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας

· Σημαντική ενίσχυση των ανέμων, αρχικά στο Ιόνιο Πέλαγος και στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι μέσες εντάσεις θα φτάνουν τοπικά τα 9–10 μποφόρ (θυελλώδεις έως και σφοδροί άνεμοι).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, από το ύψος της Πίνδου και δυτικότερα, καθώς και:

• στα νησιά του Ιονίου (με έμφαση στο Νότιο Ιόνιο),

• στον Πατραϊκό κόλπο,

• στα νότια και νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου,

• και στη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων.

Προς την Τετάρτη, οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν και στο Αιγαίο, πνέοντας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές είναι πιθανό να ξεπεράσουν τα 120 km/h, κυρίως σε εκτεθειμένα περάσματα, ακρωτήρια και ορεινά/ημιορεινά τμήματα.

2) Χιονοπτώσεις – χιονοθύελλες / χιονοκαταιγίδες

Οι πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα σε ορεινά/ημιορεινά χωριά, ενώ δεν αποκλείονται χιονοθύελλες και κατά τόπους χιονοκαταιγίδες (συνδυασμός ισχυρού ανέμου με έντονη χιονόπτωση, με πολύ μειωμένη ορατότητα).

Περιοχές με τις πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις

• Ορεινά της Πελοποννήσου

• Ήπειρος (ορεινά–ημιορεινά)

• Βόρεια Στερεά Ελλάδα

• Δυτική και Ανατολική Θεσσαλία

• Πόλεις/περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας

Χιόνια σε πολύ χαμηλά υψόμετρα (πρόσκαιρα)

Σε Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, που ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και πεδινές/ημιορεινές ζώνες, όπως:

• Καρδίτσα, Τρίκαλα

• περιοχές των νομών Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας (ενδεικτικά η Έδεσσα)

Επιπλέον, χιονοπτώσεις είναι πιθανό να εμφανιστούν πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, σε περιαστικές/προαστιακές περιοχές από περίπου 100 m υψόμετρο και άνω, κυρίως στα διαστήματα πρόσκαιρης ενίσχυσης των φαινομένων.

3) Άνοδος θερμοκρασίας – μετατροπή χιονιού σε βροχή, κατολισθήσεις και πλημμυρικοί κίνδυνοι

Κρίσιμο στοιχείο της κακοκαιρίας θα είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Έτσι, από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά, οι χιονοπτώσεις θα μετατρέπονται σταδιακά σε βροχοπτώσεις, αυξάνοντας:

• τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια,

• και τον κίνδυνο για κατολισθήσεις (ιδίως σε ορεινά/ημιορεινά χωριά και σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένο υδρολογικό/εδαφικό υπόβαθρο).

Παράλληλα, θα εκδηλωθεί μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με μεγαλύτερη επίδραση στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

4) Τετάρτη: ημέρα κορύφωσης

Η Τετάρτη θα αποτελέσει τη φάση κορύφωσης, με ζώνη έντονων φαινομένων να ξεκινά από τη νότια Πελοπόννησο και να κινείται σταδιακά βορειοανατολικά.

Περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

• Ανατολική & Νότια Πελοπόννησος: Μεσσηνία, Αργολίδα, Κορινθία, καθώς και Αρκαδία (κυρίως ανατολικά τμήματα)

• Ανατολική Στερεά Ελλάδα

• Αττική: κλιμακούμενη ένταση (ενίσχυση από το πρωί με επίμονες βροχές, κορύφωση μεσημέρι–απόγευμα). Οι ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά από τα δυτικά προς το λεκανοπέδιο και στη συνέχεια στα ανατολικά τμήματα του νομού, με πιθανές θυελλώδεις ριπές.

Τοπικά, ο όγκος υετού είναι δυνατό να ξεπεράσει τους 100 τόνους νερού ανά στρέμμα (δηλαδή περίπου 100 mm βροχής), γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα πλημμυρών.

Ισχυρές καταιγίδες επίσης σε

• Εύβοια

• Δυτικές Κυκλάδες

• Σποράδες

• Ανατολική Θεσσαλία

• Βορειοανατολικό Αιγαίο

Μεγάλοι όγκοι νερού ακόμη σε

• Κεντρική Στερεά Ελλάδα

• Ορεινούς όγκους της Θεσσαλίας και προς την Ανατολική Θεσσαλία

• Χαλκιδική και Θράκη

5) Πέμπτη: σταδιακή εκτόνωση – επιμονή στο Αιγαίο

Την Πέμπτη το σύστημα θα μπει σε σταδιακή εκτόνωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως:

• στη δυτική χώρα

• και στα νησιά του Αιγαίου

Στο Αιγαίο προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στα υπόλοιπα τμήματα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας θα αρχίσει να ανεβαίνει αισθητά από την Παρασκευή, ανοίγοντας μια νέα, καιρικά ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο.

