Καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας - Τους πρόδωσαν οι αναρτήσεις στα social media

Στην ταυτοποίηση δύο 24χρονων αλλοδαπών και ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, έπειτα από μια συστηματική έρευνα που συνδύασε την κλασική προανάκριση με την ψηφιακή ανάλυση. Η υπόθεση ήρθε στο φως από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που κατέγραφε σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 11ης Οκτωβρίου 2025, όταν ο ένας 24χρονος, οδηγώντας μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού με συνεπιβάτη τον συνομήλικο ομοεθνή του, αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα στάσης των αστυνομικών στο κέντρο της Αθήνας. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα, ξεκινώντας μια επικίνδυνη καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της, ο οδηγός:

Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες.

Πραγματοποίησε ακραίους ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα.

Κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων χρηστών της οδού.

Την ίδια στιγμή, ο συνεπιβάτης όχι μόνο κατέγραφε την παράνομη δράση με την κάμερά του, αλλά εμφανίζεται στο βίντεο να παροτρύνει ενεργά τον οδηγό να αυξήσει ταχύτητα για να αποφύγουν τον έλεγχο.

Η έρευνα και η προσπάθεια συγκάλυψης

Η ανάλυση του υλικού από τα κοινωνικά δίκτυα αποδείχθηκε καθοριστική. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο επιβαίνοντες, ανακαλύπτοντας παράλληλα ότι ο οδηγός δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης. Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος 24χρονος διατηρούσε προφίλ όπου δημοσίευε συστηματικά βίντεο με ανάλογες επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, επιδιώκοντας την προβολή.

Σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, οι δράστες μετέφεραν τη μοτοσυκλέτα σε συνεργείο ιδιοκτησίας ενός 22χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Θήβας. Εκεί, το όχημα αποσυναρμολογήθηκε άμεσα, ενώ τα εξαρτήματά του άρχισαν να διοχετεύονται προς πώληση ως ανταλλακτικά σε γνωστές ιστοσελίδες διαδικτυακών αγγελιών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα περιλαμβάνει βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν –κατά περίπτωση– την επικίνδυνη οδήγηση, τη στέρηση διπλώματος, την προτροπή σε τέλεση αδικήματος και την ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις.

Διαβάστε επίσης