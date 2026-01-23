Volvo EX60: Νέο ηλεκτρικό SUV με κορυφαία αυτονομία
Η Volvo ανεβάζει τον πήχη στα premium ηλεκτρικά SUV με το νέο EX60, ένα μοντέλο που συνδυάζει αυτονομία, ισχύ και σκανδιναβική αισθητική.
Σχεδιασμένο πάνω στην αρχιτεκτονική SPA3, το EX60 στοχεύει απευθείας στους ανταγωνιστές όπως τα Audi Q6 και BMW iX3, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της Volvo σε μια νέα εποχή ηλεκτροκίνησης.
