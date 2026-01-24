Αύξηση πωλήσεων για τη Renault το 2025

Renault Rafale 300cv τράπεζα εικόνων media Test-Drive, από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου 2024 στο Roquebrune - Cap Martin, Γαλλία - Φωτογραφία Clément Choulot / DPPI

Οι πωλήσεις του ομίλου Renault κατέγραψαν άνοδο το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι τα δημοφιλή επιβατικά μοντέλα μπορούν να αντισταθμίσουν τις πιέσεις σε άλλους τομείς της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,2%, φτάνοντας τα 2,34 εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως.

Η εικόνα στην Ευρώπη ήταν πιο συγκρατημένη, με άνοδο μόλις 0,5%, ενώ στις διεθνείς αγορές –όπως η Νότια Κορέα, το Μαρόκο και η Λατινική Αμερική– η αύξηση έφτασε το 12%.

