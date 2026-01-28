Η Γαλλία έχει πλέον ροζ πινακίδες για τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας
Σε εφαρμογή τίθεται από τις αρχές του 2026 ένα νέο σύστημα προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας στη Γαλλία, με βασική αλλαγή την υιοθέτηση ροζ χρώματος αντί του έως τώρα λευκού.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το μέτρο αφορά τις πινακίδες τύπου W και WW, που χρησιμοποιούνται κυρίως για καινούργια οχήματα, εισαγωγές, δοκιμές, αυτοκίνητα επίδειξης και μετακινήσεις από εμπόρους ή συνεργεία.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Γαλλία έχει πλέον ροζ πινακίδες για τις προσωρινές άδειες κυκλοφορίας
21:32 ∙ LIFESTYLE