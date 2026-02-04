Τέλος εποχής για τα Tesla Model S και Model X

Του Γιάννη Σκουφή

Η παραγωγή των Tesla Model S και Model X πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Elon Musk κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας. Ο λόγος;

Η δημιουργία χώρου στο εργοστάσιο του Fremont για την κατασκευή των ανθρωποειδών ρομπότ Optimus, τα οποία η Tesla φιλοδοξεί να παράγει σε αριθμούς που θα φτάνουν έως και το ένα εκατομμύριο μονάδες ετησίως.

Παρότι τα δύο μοντέλα δέχθηκαν μικρές αναβαθμίσεις προς τα τέλη του 2025, η απόφαση δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Το Model S κατασκευάζεται από το 2012, με ένα σημαντικό facelift το 2017, ενώ το Model X παρουσιάστηκε το 2015 και μόλις πρόσφατα αναβαθμίστηκε τόσο αισθητικά όσο και τεχνολογικά.

Model S & X will live on through me pic.twitter.com/kNXx2eK1U2

— Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) January 28, 2026



Ωστόσο, η εμπορική τους πορεία παρέμεινε σχετικά υποτονική: το 2025, οι συνολικές πωλήσεις των Model S, Model X και Cybertruck δεν ξεπέρασαν τις 50.850 μονάδες.

Αντίθετα, τα Model 3 και Model Y παραμένουν η αιχμή του δόρατος για την Tesla, με πάνω από 1,6 εκατομμύρια ταξινομήσεις παγκοσμίως μόνο για το 2025. Αυτά θα συνεχίσουν να παράγονται κανονικά, όπως και το Cybertruck.

Ο Elon Musk χαρακτήρισε το τέλος των S και X ως ένα «τιμητικό αντίο» και υπογράμμισε πως το μέλλον της Tesla βασίζεται στην αυτονομία, είτε μέσω οχημάτων είτε μέσω ρομπότ.

Με τον τερματισμό αυτών των δύο γραμμών παραγωγής, η εταιρεία στρέφεται πλέον ανοιχτά προς μια νέα εποχή που μοιάζει να ξεφεύγει από την κλασική έννοια του αυτοκινήτου.