Το Tesla Semi λίγο πριν την έναρξη παραγωγής

Του Γιάννη Σκουφή

Η Tesla, καθώς πλησιάζει η έναρξη της μαζικής παραγωγής του μέσα στο 2026, έκανε γνωστές τις επίσημες προδιαγραφές του ηλεκτρικού φορτηγού της Semi.

Το φορτηγό, που είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 2017 ως το όχημα που θα άλλαζε τις εμπορευματικές μεταφορές, διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις υποσχέσεις των πρωτοτύπων που δοκιμάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Έτσι θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τις Standard Range και Long Range, με μικτές τεχνικές προδιαγραφές. Και οι δύο έχουν μέγιστο μικτό συνδυαστικό βάρος 37.195 κιλά και κατανάλωση ενέργειας περίπου 100,06 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Η διαφορά εντοπίζεται στη χωρητικότητα της μπαταρίας και κατ’ επέκταση στην αυτονομία, η οποία φτάνει τα 523 χιλιόμετρα για τη βασική έκδοση και έως και τα 805 χιλιόμετρα για τη Long Range.

Η κίνηση προέρχεται από τρεις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες που κινούν τους πίσω άξονες, με τη συνολική ισχύ να αναφέρεται ως «έως 800 kW», δηλαδή περίπου 1.088 ίππους, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η διάρκεια διατήρησης της μέγιστης απόδοσης.

Στον τομέα της φόρτισης, το Semi εξοπλίζεται με σύστημα Megawatt Charging System (MCS) 3.2, με ισχύ έως 1,2 MW στην έκδοση Long Range, επιτρέποντας φόρτιση έως και 60% της αυτονομίας σε 30 λεπτά.

Επιπλέον, προσφέρεται ηλεκτρικό PTO (το ανάλογο V2L στα επιβατικά) ισχύος έως 25 kW για τη λειτουργία εξωτερικών συσκευών, ενώ η Tesla υποστηρίζει ότι το φορτηγό είναι «σχεδιασμένο για αυτονομία», αφήνοντας να εννοηθεί συμβατότητα με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και αυτόνομης οδήγησης.

Μέχρι σήμερα έχουν παραδοθεί περιορισμένα Semi σε πιλοτικά προγράμματα, με τη μαζική παραγωγή να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα, σε μια περίοδο που το κόστος ενέργειας και οι συνθήκες της αγοράς είναι αισθητά διαφορετικές σε σχέση με όταν είχε παρουσιαστεί.