Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

Οι νέες γενιές των Alfa Romeo Giulia και Stelvio σηματοδοτούν μια από τις πιο κρίσιμες καμπές στην ιστορία της ιταλικής μάρκας, όχι μόνο γιατί αλλάζουν πλήρως αλλά κυρίως γιατί αλλάζει η ίδια η φιλοσοφία τους.

Του Γιάννη Σκουφή

Τα δύο μοντέλα που μέχρι σήμερα αποτελούν τη βάση της παρουσίας της Alfa Romeo στην κατηγορία των premium μεσαία κατηγορίας περνούν σε μια νέα εποχή, όπου η ηλεκτροκίνηση συνυπάρχει τελικά με θερμικούς κινητήρες και plug-in υβριδικά σύνολα.

Η αρχική στρατηγική προέβλεπε ότι τόσο η Giulia όσο και η Stelvio θα εξελίσσονταν σε αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς και η σαφώς χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για BEVs οδήγησε τον όμιλο Stellantis σε αναθεώρηση. Έτσι, η νέα γενιά μετατίθεται χρονικά για το 2028 και θα βασίζεται σε μια πολυενεργειακή προσέγγιση, διατηρώντας στη γκάμα και κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Κοινή βάση θα είναι η πλατφόρμα STLA Large, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά και θερμικά σύνολα. Στην ηλεκτρική της εκδοχή, η αρχιτεκτονική αυτή προβλέπει μπαταρίες χωρητικότητας από 101 έως 118 kWh, με θεωρητική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι πιο ισχυρές εκδόσεις με δύο ηλεκτροκινητήρες αναμένεται να αποδίδουν έως 670 ίππους, ενώ για τις Quadrifoglio εξετάζεται διάταξη τριών ηλεκτροκινητήρων με συνδυαστική ισχύ που μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 1.000 ίππους. Σε αυτή την περίπτωση, το 0-100 χλμ./ώρα εκτιμάται πως θα ολοκληρώνεται σε περίπου 2,0 δευτερόλεπτα, τιμή που αλλάζει τα δεδομένα για την κατηγορία.

Παράλληλα, η Alfa Romeo δεν εγκαταλείπει τους θερμικούς κινητήρες. Η εισαγωγικές εκδόσεις θα κινούνται από τετρακύλινδρους turbo 2.000 κυβικών σύνολα με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ θα ακολουθεί ένας εξακύλινδρος σε σειρά με δύο turbo και 3.000 κυβικά, ο οποίος αναμένεται να αποδίδει έως 550 ίππους.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν και οι plug-in hybrid εκδόσεις, που θα αποτελέσουν τη «γέφυρα» μεταξύ των θερμικών και των πλήρως ηλεκτρικών, ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά όπου οι κανονισμοί και η φορολογία εξακολουθούν να ευνοούν λύσεις με εκπομπές κάτω από συγκεκριμένα όρια.

Σε επίπεδο σχεδίασης, οι αλλαγές θα είναι εξίσου ριζικές. Η Giulia φαίνεται πως θα απομακρυνθεί από την παραδοσιακή προσέγγιση των τριών όγκων, υιοθετώντας fastback χαρακτηριστικά και ενδεχομένως στοιχεία crossover, ακολουθώντας μια πιο εμπορική λογική. Η Stelvio, από την άλλη, θα κινηθεί πιο έντονα προς την κατηγορία των coupe SUV, με πιο χαμηλή γραμμή οροφής και ακόμα πιο δυναμικές αναλογίες.

Και στα δύο μοντέλα θα διατηρηθεί η χαρακτηριστική μάσκα Scudetto, ενώ τα φώτα θα είναι πιο λεπτά και τεχνολογικά εξελιγμένα, με έμφαση στη φωτεινή υπογραφή που αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο ταυτότητας.

Η πρόκληση πάντως για τους μηχανικούς της Alfa Romeo είναι να μπορέσουν να διατηρήσουν τον ίδιο έντονο και δυναμικό χαρακτήρα και στις καινούργιες Giulia και Stelvio. Ας το ελπίσουμε!

09:07ΚΟΣΜΟΣ

«Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» -Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστο το Λεκανοπέδιο - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Πεντάγωνο: Ενημερώνει τον Τραμπ για τις στρατιωτικές επιλογές στο Ιράν – Αρχίζει ξανά ο πόλεμος;

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάστιγα το στεγαστικό στην Ελλάδα – Στα ύψη τα ενοίκια

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Μονακό: Να βάλει βάσεις πρόκρισης στο ΣΕΦ

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία δημιουργεί κοινή ναυτική δύναμη με εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ως «συμπλήρωμα» του ΝΑΤΟ

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στοιχηματίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα γονατίσει το Ιράν – Τι κρύβεται πίσω από τη στρατηγική των ΗΠΑ

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 30.000 λουλούδια σε πλατείες και παρτέρια – Φυτεύτηκαν 23.150 δένδρα

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

08:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες εντόπισαν βακτήρια ηλικίας 40.000 ετών σε τούνελ - Έξι μήνες μετά επανεργοποιήθηκαν

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

08:07ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Ζωντανοί οι Πίστονς με 45άρα του Κάνινγκχαμ – Προβάδισμα για τους Καβαλίερς

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Άνδρας οπλισμένος με σφυρί τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 25 δισεκατομμύρια δολάρια - Ο προϋπολογισμός της NASA για φετος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

07:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» Μητσοτάκη στο επιτελικό κράτος και άνοιγμα στους βουλευτές της ΝΔ

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
06:39ΚΟΣΜΟΣ

Αλυσοπρίονα, σάκοι και φτυάρια: Πώς ο ράπερ D4vd σκότωσε και διαμέλισε την ανήλικη σύντροφό του

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική παραδοχή: Ο γιος της πεθεράς που εκτέλεσε τη νύφη έβαζε το μωρό να «θηλάζει από τη νεκρή»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Στα 125 δολάρια το βαρέλι, ρεκόρ από το 2022 - Το δημοσίευμα που έβαλε φωτιά στις αγορές

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου - Ποιοι και γιατί παραποίησαν τον χώρο - Πέντε συλλήψεις

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 18χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο δύο εβδομάδες πριν την αποφοίτησή της - Ονειρευόταν να ενταχθεί στην Πολεμική Αεροπορία

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Ving Rhames: Κατέρρευσε σε εστιατόριο ο γνωστός ηθοποιός - Τα νεότερα για την υγεία του

08:25ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ κατά Γεωργιάδη: «Προσπαθεί να παρουσιάσει τη μετακίνηση της γιατρού ως το "αντίτιμο" που πρέπει να πληρώσει γιατί υπηρετεί το αγροτικό της σε νοσοκομείο της Αττικής»

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» στη ΔΥΠΑ Βέροιας – Δυσανασχέτησε που δεν πληρώθηκε τέλος του μήνα

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ιστορία του καθηγητή-ντελιβερά που σόκαρε τον Τσίπρα στην Κρήτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Conrad Athens The Ilisian: Αυτό είναι το «νέο Hilton» που άνοιξε ξανά τις πύλες του στους επισκέπτες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με πτώση της θερμοκρασίας από τα βόρεια ξεκινάει η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο σε Θράκη και Μικρά Ασία απέναντι από τα ελληνικά σύνορα - Έμφαση στον υβριδικό πόλεμο και λεονταρισμοί από αναλυτές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα απολογείται ο 89χρονος πιστολέρο: «Ήθελα να το κάνω τον χειμώνα, αλλά είχα δουλειές»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε στίγμα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα: Όνομα με «πυξίδα» και μήνυμα με Καζαντζάκη

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, δύο τροχαία στην κάθοδο στον Αγιο Στέφανο

22:50ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα έβαλε στη θέση της την Τουρκία για τα Στενά των Δαρδανελίων

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνα Newsbomb: Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα - Κάθε αριθμός και μια ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ