Έως 1.000 ίπποι και ακόμα πιο σπορ προσέγγιση για τις καινούργιες Alfa Romeo Giulia και Stelvio

Του Γιάννη Σκουφή

Τα δύο μοντέλα που μέχρι σήμερα αποτελούν τη βάση της παρουσίας της Alfa Romeo στην κατηγορία των premium μεσαία κατηγορίας περνούν σε μια νέα εποχή, όπου η ηλεκτροκίνηση συνυπάρχει τελικά με θερμικούς κινητήρες και plug-in υβριδικά σύνολα.

Η αρχική στρατηγική προέβλεπε ότι τόσο η Giulia όσο και η Stelvio θα εξελίσσονταν σε αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα. Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς και η σαφώς χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για BEVs οδήγησε τον όμιλο Stellantis σε αναθεώρηση. Έτσι, η νέα γενιά μετατίθεται χρονικά για το 2028 και θα βασίζεται σε μια πολυενεργειακή προσέγγιση, διατηρώντας στη γκάμα και κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Κοινή βάση θα είναι η πλατφόρμα STLA Large, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τόσο ηλεκτρικά όσο και υβριδικά και θερμικά σύνολα. Στην ηλεκτρική της εκδοχή, η αρχιτεκτονική αυτή προβλέπει μπαταρίες χωρητικότητας από 101 έως 118 kWh, με θεωρητική αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι πιο ισχυρές εκδόσεις με δύο ηλεκτροκινητήρες αναμένεται να αποδίδουν έως 670 ίππους, ενώ για τις Quadrifoglio εξετάζεται διάταξη τριών ηλεκτροκινητήρων με συνδυαστική ισχύ που μπορεί να φτάνει ακόμη και τους 1.000 ίππους. Σε αυτή την περίπτωση, το 0-100 χλμ./ώρα εκτιμάται πως θα ολοκληρώνεται σε περίπου 2,0 δευτερόλεπτα, τιμή που αλλάζει τα δεδομένα για την κατηγορία.

Παράλληλα, η Alfa Romeo δεν εγκαταλείπει τους θερμικούς κινητήρες. Η εισαγωγικές εκδόσεις θα κινούνται από τετρακύλινδρους turbo 2.000 κυβικών σύνολα με ήπια υβριδική υποβοήθηση, ενώ θα ακολουθεί ένας εξακύλινδρος σε σειρά με δύο turbo και 3.000 κυβικά, ο οποίος αναμένεται να αποδίδει έως 550 ίππους.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν και οι plug-in hybrid εκδόσεις, που θα αποτελέσουν τη «γέφυρα» μεταξύ των θερμικών και των πλήρως ηλεκτρικών, ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά όπου οι κανονισμοί και η φορολογία εξακολουθούν να ευνοούν λύσεις με εκπομπές κάτω από συγκεκριμένα όρια.

Σε επίπεδο σχεδίασης, οι αλλαγές θα είναι εξίσου ριζικές. Η Giulia φαίνεται πως θα απομακρυνθεί από την παραδοσιακή προσέγγιση των τριών όγκων, υιοθετώντας fastback χαρακτηριστικά και ενδεχομένως στοιχεία crossover, ακολουθώντας μια πιο εμπορική λογική. Η Stelvio, από την άλλη, θα κινηθεί πιο έντονα προς την κατηγορία των coupe SUV, με πιο χαμηλή γραμμή οροφής και ακόμα πιο δυναμικές αναλογίες.

Και στα δύο μοντέλα θα διατηρηθεί η χαρακτηριστική μάσκα Scudetto, ενώ τα φώτα θα είναι πιο λεπτά και τεχνολογικά εξελιγμένα, με έμφαση στη φωτεινή υπογραφή που αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο ταυτότητας.

Η πρόκληση πάντως για τους μηχανικούς της Alfa Romeo είναι να μπορέσουν να διατηρήσουν τον ίδιο έντονο και δυναμικό χαρακτήρα και στις καινούργιες Giulia και Stelvio. Ας το ελπίσουμε!