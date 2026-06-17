Το πρώτο ιπτάμενο ταξί χωρίς πιλότο της GAC μπαίνει στην παραγωγή

Του Γιάννη Σκουφή

Η Guangzhou Automobile Group (GAC), ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων της Κίνας, κάνει το επόμενο βήμα πέρα από την αυτοκίνηση, ξεκινώντας την παραγωγή του Govy AirCab, ενός ηλεκτρικού αεροσκάφους τύπου eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) που προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.

Το νέο AirCab κατασκευάζεται σε ειδική μονάδα παραγωγής στην πόλη Guangzhou, με δυναμικότητα έως 100 αεροσκαφών ετησίως. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης για εμπορική χρήση, ενώ έχει περάσει και από δοκιμές πρόσκρουσης, στοιχείο που δείχνει ότι πρόκειται για ένα ώριμο προϊόν και όχι για ένα απλό πρωτότυπο.

Η κατασκευή του βασίζεται σε συνθετικά υλικά με ανθρακονήματα για μικρό βάρος και αυξημένη αντοχή. Το AirCab διαθέτει έξι βραχίονες με συνολικά δώδεκα έλικες που αναλαμβάνουν την απογείωση, την προσγείωση και την πτήση.

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Αν και η GAC δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, γνωστοποίησε ότι χρησιμοποιεί κυλινδρικές μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, οι οποίες μπορούν να φορτίσουν πλήρως σε μόλις 25 λεπτά. Η αυτονομία του παραμένει άγνωστη, ωστόσο αναμένεται να καλύπτει κυρίως μικρής διάρκειας πτήσεις.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το AirCab υποστηρίζει αυτόνομη πτήση επιπέδου 4, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να εκτελεί μεγάλο μέρος της λειτουργίας του χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε πρώτη φάση, η GAC στοχεύει σε εταιρείες τουρισμού και παρόχους εναέριων περιηγήσεων, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν σύντομες πτήσεις πάνω από δημοφιλείς προορισμούς.

Η τιμή του AirCab ξεκινά από τα 1,68 εκατομμύρια γουάν, δηλαδή περίπου 215.000 ευρώ, δείχνοντας ότι προς το παρόν η νέα αυτή μορφή μετακίνησης απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και όχι σε ιδιώτες χρήστες.