Αυτό είναι το πιο γρήγορο LEGO της ιστορίας!

Του Γιάννη Σκουφή

Η LEGO συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις κατασκευές της σε φυσικό μέγεθος, παρουσιάζοντας αυτή τη φορά ένα Koenigsegg Sadair's Spear που όχι μόνο μοιάζει εντυπωσιακά με το πραγματικό hypercar, αλλά μπορεί και να κινηθεί.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη δημιουργία κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ της εταιρείας, φτάνοντας τα 111 χλμ./ώρα.

Η κατασκευή αποτελείται από περίπου 327.000 κομμάτια LEGO Technic και χρειάστηκε περίπου επτάμισι μήνες για να ολοκληρωθεί. Σε αντίθεση με αντίστοιχα project του παρελθόντος, ο στόχος δεν ήταν απλώς η δημιουργία ενός στατικού μοντέλου, αλλά ενός λειτουργικού αυτοκινήτου με ικανοποιητικές επιδόσεις.

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Κάτω από το αμάξωμα κρύβεται ένα ειδικά σχεδιασμένο μεταλλικό πλαίσιο, κλωβός ασφαλείας προδιαγραφών FIA, πραγματική ανάρτηση, αγωνιστικά φρένα και αυθεντικές ζάντες της Koenigsegg της Koenigsegg. Αντί όμως για τον πραγματικό V8 των 5.000 κυβικών και των 1.603 ίππων, χρησιμοποιείται ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους πίσω τροχούς.

Η LEGO κατάφερε να ενσωματώσει ακόμη και το χαρακτηριστικό σύστημα Ghost Mode της Koenigsegg, επιτρέποντας στις πόρτες, το εμπρός καπό και το πίσω κάλυμμα του κινητήρα να ανοίγουν ηλεκτρικά, όπως συμβαίνει και στο πραγματικό μοντέλο.

Παράλληλα, οι δημιουργοί έκρυψαν δεκάδες μικρές εκπλήξεις στην κατασκευή, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από άλλα σετ LEGO, όπως στοιχεία από Star Wars, Ninjago και τρένα για τη δημιουργία των φωτιστικών σωμάτων, των δαγκανών των φρένων και άλλων λεπτομερειών.

Με βάρος περίπου 1.800 κιλά, το LEGO Koenigsegg Sadair's Spear πραγματοποίησε τη δοκιμή του στην Τσεχία, όπου κατέγραψε τελική ταχύτητα 111 χλμ./ώρα, κατακτώντας τον τίτλο της ταχύτερης κατασκευής πλήρους κλίμακας που έχει δημιουργήσει ποτέ η LEGO.