iCAUR: Έρχεται στην Ελλάδα το σκληροτράχηλο V27

Η iCAUR, μέλος του ομίλου Chery, αποκτά επίσημη εκπροσώπηση στη χώρα μας μέσω της O&J Automotive Hellas, εταιρείας του ελβετικού ομίλου Emil Frey.

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