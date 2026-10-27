iCAUR: Έρχεται στην Ελλάδα το σκληροτράχηλο V27
Μια ακόμη κινεζική μάρκα ετοιμάζεται να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο στην ελληνική αγορά.
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Η iCAUR, μέλος του ομίλου Chery, αποκτά επίσημη εκπροσώπηση στη χώρα μας μέσω της O&J Automotive Hellas, εταιρείας του ελβετικού ομίλου Emil Frey.
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