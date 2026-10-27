Το πρωτότυπο Lepas Aura δείχνει τη σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας
Η Lepas παρουσίασε το πρώτο της πρωτότυπο, το Aura στη Wuhu της Κίνας.
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Η αποκάλυψή του έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Lepas Global Elegance Night», με περισσότερους από 500 προσκεκλημένους.
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