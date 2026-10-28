Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα

Η εξέλιξη αφορά ολόκληρη τη διαδρομή, από την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο και τις απαιτήσεις της πόλης έως τη στάθμευση στον προορισμό.

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