Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα

Η Volvo Cars διευρύνει τη συνεργασία της με τη NVIDIA, με στόχο τα μελλοντικά μοντέλα της να μπορούν να διαχειρίζονται πιο σύνθετες συνθήκες αυτοματοποιημένης οδήγησης.

Newsroom

Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εξέλιξη αφορά ολόκληρη τη διαδρομή, από την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο και τις απαιτήσεις της πόλης έως τη στάθμευση στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 25χρονη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»

10:18Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οικονομία και ελληνοτουρκικά κρίνουν τις εκλογές: Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για κάλπες πριν ή μετά το Πάσχα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ένας νεκρός σε επίθεση των Ταλιμπάν  

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ για 28η Οκτωβρίου: «Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ - Τιμούμε το θάρρος των Ελλήνων»

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

10:00WHAT THE FACT

Ο Άποφις θα περάσει 31.900 χλμ. από τη Γη τον Απρίλιο του 2029: Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:41ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Μετωπική σύγκρουση βαν με ΙΧ στον ΒΟΑΚ - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά

09:30WHAT THE FACT

Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ισραηλινές εκλογές: Η υποστήριξή μου βοήθησε πολύ τον Νετανιάχου 

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. - Το προφίλ των «αχυρανθρώπων» και ο απότακτος αστυνομικός

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ