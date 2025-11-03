Η ελευθερία της συνάθροισης και το μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τη χωροθέτηση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Άλκης Δερβιτσιώτης

Η ελευθερία της συνάθροισης και το μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη
EUROKINISSI.
ΑΠΟΨΕΙΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρόσφατη ψήφιση διάταξης που χωροθετούσε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος προκάλεσε συζητήσεις υπερβαίνοντας ίσως το ενδιαφέρον και τη συζήτηση που προκαλεί κάθε νέα ρύθμιση. Το πλεονάζον ενδιαφέρον αποδίδεται στη σύνθεση της νέας ρύθμισης με τη συλλογικώς ασκούμενη ατομική ελευθέρια της συνάθροισης.

Συγκεκριμένα η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι η χωροθέτηση του μνημείου απαγορεύει αφενός τη χρήση της επιφάνειας του χώρου για οποιοδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και αφετέρου τη διενέργεια της οιασδήποτε δημόσιας συνάθροισης περιλαμβανομένης και της αυθόρμητης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης κατά την έννοια που προσδίδει σε αυτές ο σχετικός ν. 4703/2020.

Κατά της εν λόγω ρύθμισης διατυπώθηκαν ενστάσεις και αντιρρήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν βασίστηκαν τόσο στο άρθρο 11 Συντ. που κατοχυρώνει την ελευθερία της συνάθροισης αλλά κυρίως στη συγκυρία της διαμαρτυρίας πατέρα ο υιός του οποίου ήταν θύμα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Άλλωστε κατά το παρελθόν υπήρξαν στιγμές όπου κατά καιρούς διαφορετικής προέλευσης συμπολίτες μας συναθροίστηκαν πέριξ του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν έντονα. Υπό την εκδοχή αυτή η ιερότητα του χώρου δεν αμφισβητείται αλλά η χρήση του προσδίδει στη διαμαρτυρία εξαιρετικό χαρακτήρα.

Ωστόσο η χωροθέτηση του μνημείου προκειμένου να αξιοποιείται ως χώρος συλλογικής εθνικής μνήμης εξυπηρετεί αυτοτελώς ειδικούς συνταγματικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπενθυμίζει σε όλους τους διαχρονικούς αγώνες του Έθνους μας για να διασφαλίσει τη συνέχειά του. Έτσι, ως μνημείο που ανακαλεί τις στιγμές του παρελθόντος που συγκροτούν την ιστορική μας συλλογική μνήμη είναι δηλωτικό της δικής μας λαϊκής κυριαρχίας, η οποία διαμορφώθηκε συνταγματικά και νομικά χάρη και ιδίως λόγω των αγώνων του παρελθόντος. Πέραν των ανωτέρω είναι χώρος τιμής σε όλους όσοι διαχρονικά έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας υπέρ του μέλλοντος των απογόνων τους.

Το μνημείο ως δημιούργημα καλλιτέχνη είναι ανθρωπογενής παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο άρα διεκδικεί πρόσθετη συνταγματική προστασία στο πλαίσιο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα ο μεγάλος συνταγματολόγος Αλέξανδρος Σβώλος εδίδασκε ότι η ελευθερία της συνάθροισης θεμιτά περιορίζεται από την ανάγκη προστασίας των μνημείων, θέση που επανέλαβε και υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1952. Η αντίληψη αυτή έφθασε έως τη δική μου νομική γενιά και λόγω της υιοθέτησης της με περαιτέρω επεξεργασία από τον εξίσου μεγάλο δημοσιολόγο Πρόδρομο Δαγτόγλου.

Κατά τη συνεπέστερη εκδοχή η ελευθερία της συνάθροισης δεν σημαίνει ελευθερία προς αδικοπραξία. Συνεπώς η ελευθερία της συνάθροισης υπάγεται στους γενικούς κανόνες δικαίου που προστατεύουν κάθε φορά έννομο αγαθό. Η υπαγωγή αυτή αποτρέπει θεμιτά τη διενέργεια συνάθροισης π.χ. πλησίον ετοιμόρροπου κτιρίου ή εντός ιστορικού μνημείου. Δεν πρόκειται κατά κυριολεξία για περιορισμό αλλά για εννοιολογικό προσδιορισμό, ο οποίος, εκτός των άλλων, διευκολύνει λειτουργικά την άσκηση τη ελευθερίας συνάθροισης.

Άλλωστε η ουσία της ελευθερίας της συνάθροισης δεν θίγεται, ούτε αίρεται αλλά παραμένει καθώς ασκείται στην υπόλοιπη έκταση της Πλατείας Συντάγματος και στις πέριξ οδούς. Η ελευθερία της συνάθροισης σημαίνει το δικαίωμα επιλογής του χρόνου, του τόπου και του τρόπου – κινητή ή σταθερή – διενέργειας της συνάθροισης. Ωστόσο η επιλογή του τόπου δεν περιλαμβάνει οπωσδήποτε το δικαίωμα εισόδου σε ιδιωτική ή δημόσια ιδιοκτησία, όπως επίσης σε αυλή εμπορικού κέντρου ή σε χώρους των πανεπιστημίων.

Εν κατακλείδι: Αν θέλουμε να εντοπίσουμε αρνητικά σημεία στη νέα ρύθμιση πέραν του συγκυριακού και επίκαιρου είναι το αποσπασματικό της ρύθμισης, η οποία δεν περιλαμβάνει χωροθέτηση των μνημείων του Αγνώστου Στρατιώτη σε όλες τις πόλεις και οικισμούς.

* Ο κ. Άλκης Δερβιτσιώτης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν θέλετε να συμμετέχετε, αν όχι, μην υποτιμάτε τη δουλειά που γίνεται

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Αναζητά τρεις δράστες, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάζνικοφ του φονικού η ΕΛ.ΑΣ. - Έφοδοι και στο Ρέθυμνο

15:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχυμένος ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Μάλμε

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

15:24LIFESTYLE

«Αρχιμάστορας Σόλνες» του Χένρικ Ίψεν σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βογιατζής

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Περισσότεροι πολύτεκνοι, πιο χαρούμενες οικογένειες, ισχυρότερη Ελλάδα»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο (8/11) στον Μαραθώνα λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη Λόλα για πρώτη φορά στο θέατρο,στη σκηνή του Παλλας

15:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ελευθερία της συνάθροισης και το μνημείο το Αγνώστου Στρατιώτη

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα με Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν και Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε είναι φέτος - Τι ισχύει για την Cyber Monday

14:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν για πληρωμή τα ειδοποιητήρια - Τι ισχύει με τα πρόστιμα

14:58ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο νέος λαχνός «7ΑΡΙ» μοιράζει κέρδη έως και 2.000.000 ευρώ

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Air India: «Υποφέρω κάθε μέρα, αισθάνομαι μόνος», λέει ο μοναδικός επιζών του αεροπορικού δυστυχήματος

14:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Προπονήθηκε στο Telekom Center Athens πριν την πρεμιέρα ο Βαβρίνκα

14:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ισπανός Κορόνα «κλείνει» στον Παναθηναϊκό

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Μπακογιάννη σε Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: «Μεγάλα λόγια, αποτέλεσμα μηδέν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Για ένα σπίτι αναζωπυρώθηκε η παλαιά βεντέτα με απολογισμό 2 νεκρούς και 4 σοβαρά τραυματίες

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Αμπντουλμαλίκ αλ Χούθι: Ποιος είναι ο νέος «νούμερο ένα εχθρός» του Ισραήλ - Ο πολέμαρχος της Υεμένης που κρύβεται στις σπηλιές και δηλώνει απόγονος του Μωάμεθ

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά ο διάσημος σεφ» – Τι είπε στενός του φίλος

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Την επιμέλεια των παιδιών της ζητά η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

12:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία Σούντγκρεν για στημένους αγώνες στην Ελλάδα : «3-0 για εμάς, 3-0 γι' αυτούς»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

«Τα ισόβια τα πήρα εγώ, οι άλλες μάνες είδαν τα παιδιά τους» - Συγκλονίζει η μητέρα του Άλκη Καμπανού μετά τη νέα αναβολή της δίκης

12:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν στο myCAR τα ειδοποιητήρια - Τι θα πληρώσουμε φέτος

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλοί τόνοι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία - «Μετά θα λέμε για κατακλυσμό του Νώε;»

11:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπαιρνα την Αστυνομία από το πρωί του Σαββάτου, δεν απαντούσε κανείς» - Ξεσπά για το μακελειό στα Βορίζια ο αδελφός της νεκρής

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Σι Τζίνπινγκ: Το viral αστείο που έκανε ο Κινέζος πρόεδρος για την... κινεζική κατασκοπεία

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

14:41ΥΓΕΙΑ

Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Σύγχρονη αντιμετώπιση με νέο ενδοφακό

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ