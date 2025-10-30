Μητσοτάκης και Δένδιας: Το κτήριο του υπουργείου Άμυνας έσπασε τον πάγο

Οι φωτογραφίες του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια στη χθεσινή εκδήλωση στο Πεντάγωνο είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι η «Ατζέντα 2030» και η οχύρωση της Εθνικής Άμυνας είναι υπεράνω όλων κάτι που φάνηκε και από τις ομιλίες των δύο ανδρών.

Τεράστιο ενδιαφέρον έχει η είδηση που αποκάλυψε χθες ο κ. Δένδιας ότι εκτός από την πρόσοψη του κτηρίου στο υπουργείο Άμυνας θα υπάρξει άμεσα διαγωνισμός για την αναβάθμιση του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Όπως και στον Άγνωστο Στρατιώτη, είναι ο ιδανικός χρόνος για να ανακοινώσω ότι σύντομα έρχεται διαγωνισμός για τον ανάδειξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό διότι όπως είπε «πίστεψε από την πρώτη στιγμή στην Ατζέντα 2030».

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Άμυνας Eurokinissi

Ενωτικός και ο Μητσοτάκης

Απολύτως ενωτική ήταν και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Εθνική Άμυνα», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της εκδήλωσης κάνοντας λόγο για κιβωτό εθνικής μνήμης: «Καθρεφτίζεται ο φιλόδοξος και τολμηρός εκσυγχρονισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το έργο του Κώστα Βαρώτσου αφιερώνεται στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που "έπεσαν" για την ελευθερία και την ειρήνη, για την πρόοδο της χώρας. Είναι τιμητικό καθήκον του υπουργείου να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωές μας, με πρώτο βέβαια, τον χώρο του Άγνωστου Στρατιώτη. Αυτό θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει υπηρετώντας πρώτα και πάνω απ' όλα την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας», συνδέοντας και αυτός το έργο με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού. Του αποσπασματικού. Του ξεπερασμένου. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνώσουμε την Ελλάδα. Και βέβαια τα κτήρια της. Ιδίως αυτά που εκφράζουν τους θεσμούς της. Να επέμβουμε όπου απαιτείται. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους αυτής της επέμβασης ώστε να καταστούνε αντιληπτοί ως συμβολισμοί», πρόσθεσε με νόημα από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας.

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του υπουργείου Άμυνας Eurokinissi

«Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό που πίστεψε στην "Ατζέντα 2030" και τη στηρίζει γιατί γνωρίζω καλά ότι δεν είναι χωρίς πολιτικό κόστος. Οι επιλογές αυτές όμως θα επιτρέψουν στον ελληνισμό να διαθέτει τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Η Ελλάδα πορεύεται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Στον 21ο αιώνα η ισχύς δημιουργεί δίκαιο. Might makes right αντί για right makes might, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Η αποτροπή διά της ισχύος είναι όρος της εθνικής μας επιβίωσης, αλλιώς ο ελληνικός λαός δεν θα είναι κύριος της μοίρας του... », ήταν τα λόγια του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης