Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Θα αποκτήσει νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα του λαού μας»

Το σχόλιο του πρωθυπουργού για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Όλα όσα ανέφερε για τις Ένοπλες Δυνάμεις στην τελετή των αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων

Newsbomb

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Θα αποκτήσει νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα του λαού μας»

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής του όψης του υπουργείου Άμυνας - Στο βήμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων εγκαινιάστηκε, σήμερα, Τέταρτη 29 Οκτωβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στη νέα εικόνα του υπουργείου καθρεφτίζεται ο τολμηρός και φιλόδοξος μετασχηματισμός και ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων» υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός.

Η νέα όψη, είπε, υπενθυμίζει σε όλους ότι «η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητας μας».

Για τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη εξήγησε ότι σύντομα «θα αποκτήσει τη νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είπε ότι «η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας είναι απόλυτη προτεραιότητα» στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Για την επόμενη δωδεκαετία, οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην Εθνική Άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ» τόνισε ο πρωθυπουργός.

mitsotakis-nb.jpg

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Εξήγησε επίσης, αναλυτικά τις προσθήκες σε οπλικά συστήματα που έχουν γίνει και προγραμματίζονται στο μέλλον στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

«Η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται εμπλουτίζοντας τα καθήκοντα της και εμβαθύνοντας τους δεσμούς των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο «του πατριωτισμού της ευθύνης και του αποτελέσματος» που υπηρετεί η κυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, ευχαρίστησε ξεχωριστά τους δωρητές που στηρίζουν «με γενναιόδωρο τρόπο την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σημείο αναφοράς η νέα όψη του κτιρίου

Το νέο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους. Να σημειωθεί ότι η νότια όψη του κτιρίου, που έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα.

img1449.jpg
img1442.jpg
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:15ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Συγκινεί ο παππούς του βρέφους που σκοτώθηκε στην Ιάσονος - «Όλοι παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους, εγώ ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα»

20:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Θα αποκτήσει νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα του λαού μας»

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος κόντρα στον Παναθηναϊκό - Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, νίκη για ΑΕΚ

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νέο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι: Συνεχίζει ακάθεκτο στο FIBA Europe Cup, έκανε το «3 στα 3»!

20:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για να μην χαθούν οι πληρωμές

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Ρίχνει άγκυρα» ο Ντίνος Μήτογλου – Ανανέωσε μέχρι το 2029

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Άμυνα της χώρας δεν φυλακίζεται στο χθες

19:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βανδαλισμός o στολισμός στο Μνημείο του Ζαλόγγου - Tι καταγγέλλει το Ίδρυμα Ίδρυμα Ζογγολόπουλου

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Βόλος 5-0: Σαρωτικός για ένα ημίχρονο με σόου Γιάρεμτσουκ

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έγινε νόμισμα τo «γκολ του αιώνα» που πέτυχε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

19:22LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά «Τότε και τώρα»

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν με τους 2.000 νεκρούς

19:06ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσια ρεύματα φέρνουν σκουπίδια από όλη την Ελλάδα στις Κυκλάδες – Τα «μονοπάτια» της ρύπανσης

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

19:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το doomscrolling ως ένδειξη κοινωνικής τάξης – Γιατί οι πλούσιοι δεν «κολλάνε» στα κινητά τους

18:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Στο Hall Of Fame ο Εντέν Αζάρ

18:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς παραθέτει δείπνο στους παίκτες του - Όσα είπε για μεταγραφές και τραυματισμούς

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το νέο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Κοντραρίζονταν, από τη μία ήθελε να τον προστατέψει κι από την άλλη ήθελε να τον πειράξει» - Νέες μαρτυρίες για την σχέση θύτη και θύματος

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μητσοτάκης - Δένδιας δίπλα δίπλα στα εγκαίνια του νέου βιοκλιματικού κτιρίου στο υπουργείο Άμυνας

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες παραδέχτηκαν εν μέρει την εμπλοκή τους

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την αιματηρή σφαγή στο Σουδάν με τους 2.000 νεκρούς

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Βανδαλισμός o στολισμός στο Μνημείο του Ζαλόγγου - Tι καταγγέλλει το Ίδρυμα Ίδρυμα Ζογγολόπουλου

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

20:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος κόντρα στον Παναθηναϊκό - Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός, νίκη για ΑΕΚ

20:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τελεσίγραφο της Κομισιόν για να μην χαθούν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ