Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Θα αποκτήσει νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα του λαού μας»

Τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής του όψης του υπουργείου Άμυνας - Στο βήμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων εγκαινιάστηκε, σήμερα, Τέταρτη 29 Οκτωβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Στη νέα εικόνα του υπουργείου καθρεφτίζεται ο τολμηρός και φιλόδοξος μετασχηματισμός και ο αναγκαίος εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων» υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός.

Η νέα όψη, είπε, υπενθυμίζει σε όλους ότι «η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητας μας».

Για τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη εξήγησε ότι σύντομα «θα αποκτήσει τη νέα μορφή υπηρετώντας την ενότητα και την κοινή διαδρομή του λαού μας».

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είπε ότι «η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας είναι απόλυτη προτεραιότητα» στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Για την επόμενη δωδεκαετία, οι δεσμευμένοι πόροι για επενδύσεις στην Εθνική Άμυνα ξεπερνούν τα 28 δισ. ευρώ» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Εξήγησε επίσης, αναλυτικά τις προσθήκες σε οπλικά συστήματα που έχουν γίνει και προγραμματίζονται στο μέλλον στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.

«Η εθνική θωράκιση αναβαθμίζεται εμπλουτίζοντας τα καθήκοντα της και εμβαθύνοντας τους δεσμούς των Ενόπλων Δυνάμεων με την κοινωνία» επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο «του πατριωτισμού της ευθύνης και του αποτελέσματος» που υπηρετεί η κυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, ευχαρίστησε ξεχωριστά τους δωρητές που στηρίζουν «με γενναιόδωρο τρόπο την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σημείο αναφοράς η νέα όψη του κτιρίου

Το νέο έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, καθώς είναι ορατό σε όσους κινούνται επί της Λεωφόρου Μεσογείων, μία από τις πλέον κεντρικές λεωφόρους. Να σημειωθεί ότι η νότια όψη του κτιρίου, που έχει συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 730 κάθετες σειρές περσίδων, όπου η κάθε μία έχει ύψος 30,5 μέτρα.

