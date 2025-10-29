Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση υψηλού συμβολισμού και σημαντικής αισθητικής αναβάθμισης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας γυρίζει σήμερα σελίδα στην ιστορία του. Σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής του όψης του Πενταγώνου, σηματοδοτώντας τη είσοδό του δυναμικά στον 21ο αιώνα.

Η νέα πρόσοψη, έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καθηγητή της Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Κώστα Βαρώτσου και της συνεργάτιδάς του Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, αναδιαμορφώνει ριζικά την εικόνα του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Από τον αυστηρό, ψυχρό χαρακτήρα της δεκαετίας του ’60, το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό, φωτεινό και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο.

Η νέα όψη κατασκευάστηκε με μία μεμβράνη φτιαγμένη από κάθετους δοκούς από αλουμίνιο, η οποία θα δημιουργεί μερική ή και απόλυτη προστασία από τον ήλιο. Το κτήριο έχει βάση στο ίδιο ύψος του έργου και έχει τρία στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Πλευρικά του μνημείου δημιουργούνται δύο πάρκα, από αριστερά με 25 ελιές και από δεξιά άλλες 28, με αναφορές στις δύο σημαντικές εθνικές εορτές, τις οποίες τιμάμε στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Άλλα 400 δέντρα φυτεύθηκαν στο άλσος του Υπουργείου για να συμβολίσουν τα 400 χρόνια του οθωμανικού ζυγού.

Η υλοποίηση του έργου, που αποτέλεσε προσωπική προτεραιότητα του υπουργού Νίκου Δένδια από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο και εντάσσεται στη μεγάλη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» για τη δημιουργία των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της πατρίδας μας, αποδεικνύει στην πράξη τη σημαντική συμβολή των δωρητών για την πραγματοποίηση μεγάλων εθνικών έργων και σήμερα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους του έργου καλύφθηκε από ιδιωτικές δωρεές.

Το νέο Πεντάγωνο δεν αποτελεί μια απλή αναμόρφωση του Στρατοπέδου Παπάγου ή απομίμηση ξένου προτύπου, αλλά έναν συμβολισμό της τεράστιας προσπάθειας που πραγματοποιείται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και ο συμβολισμός αυτός έχει έναν καλλιτέχνη εμπνευστή, τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έναν γλύπτη που έχει ξεπεράσει τα στενά γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας, τον Κώστα Βαρώτσο ο οποίος θα δώσει το παρών και θα μιλήσει για τον συμβολισμό του έργου του, το οποίο υλοποίησε αφιλοκερδώς.

Η νέα όψη του Πενταγώνου αποδεικνύει τη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με την τέχνη και προσδίδει μια διαχρονική αξία σε αυτό το χώρο που είναι αφιερωμένος στην προστασία της εθνικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.

Αποτελεί μια ολιστική πρόταση, η οποία αγκαλιάζει όλο τον προαύλιο χώρο και δίνει ανάταση στο κτίριο κρατώντας την ιστορία του στο εσωτερικό του, καθώς και όλα τα στοιχεία της μνήμης που ήδη έχει.

Στην καρδιά του ανανεωμένου υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεσπόζει στον περιβάλλοντα χώρο του το έργο του Κώστα Βαρώτσου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025. Μια κιβωτός από διαφανείς γυάλινες κολόνες ύψους έως έξι μέτρων, που διαπερνώνται από το φως, φέρει χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες της Ελλάδας.

Είναι ένας τόπος σιωπηλής συνομιλίας με την Ιστορία, όπου τα ονόματα των ηρώων δεν βρίσκονται απλώς πάνω σε πέτρα, αλλά αιωρούνται μέσα στο φως, ζωντανεύοντας τη μνήμη τους στο παρόν.

Ο Νίκος Δένδιας, εξαίροντας το έργο του Βαρώτσου, είχε δηλώσει πως πρόκειται για «ένα λαμπρό έργο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, που συνδέει για πρώτη φορά τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη μοντέρνα μνημειακή έκφραση».

Η νέα βιοκλιματική όψη και η Κιβωτός Μνήμης εκπέμπει το μήνυμα της βιωσιμότητας, της αυτοπαποίθησης, της τεχνολογικής εξέλιξης και της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει, επιπλέον, την ανακαίνιση των χώρων υποδοχής επισήμων, τη δημιουργία κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, καθώς και την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων. Περισσότερα από 400 δέντρα φυτεύτηκαν στο άλσος του υπουργίου – ένα πράσινο αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Οθωμανικού ζυγού.

Με φόντο το φως που αντανακλά πάνω στο γυαλί και στη λευκή νέα πρόσοψη, το ελληνικό Πεντάγωνο αποκτά την όψη που του αξίζει, σηματοδοτώντας την αναγέννηση του κτιρίου και την αποτύπωση της νέας φιλοσοφίας και εποχής που περνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων το «παρών» αναμένεται να δώσουν πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, ενώ μεγάλη συζήτηση γίνεται αν θα παραβρεθούν τελικά οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι είχαν παραστεί στα εγκαίνια στα αποκαλυπτήρια της Κιβωτού Μνήμης στο προαύλειο χώρο του υπουργείου.

