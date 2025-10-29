Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το νέο πρόσωπο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποκαλύπτεται το απόγευμα, με υπογραφή Βαρώτσου 

Newsbomb

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Με μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση υψηλού συμβολισμού και σημαντικής αισθητικής αναβάθμισης, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας γυρίζει σήμερα σελίδα στην ιστορία του. Σήμερα το απόγευμα, στις 18:00, θα πραγματοποιηθούν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τα αποκαλυπτήρια της νέας βιοκλιματικής του όψης του Πενταγώνου, σηματοδοτώντας τη είσοδό του δυναμικά στον 21ο αιώνα.

Η νέα πρόσοψη, έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη και καθηγητή της Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Κώστα Βαρώτσου και της συνεργάτιδάς του Χρυσάνθης Ασπρουλοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, αναδιαμορφώνει ριζικά την εικόνα του κτιρίου στη Λεωφόρο Μεσογείων.

Από τον αυστηρό, ψυχρό χαρακτήρα της δεκαετίας του ’60, το κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό, φωτεινό και ενεργειακά αποδοτικό κτήριο.

Η νέα όψη κατασκευάστηκε με μία μεμβράνη φτιαγμένη από κάθετους δοκούς από αλουμίνιο, η οποία θα δημιουργεί μερική ή και απόλυτη προστασία από τον ήλιο. Το κτήριο έχει βάση στο ίδιο ύψος του έργου και έχει τρία στοιχεία τα οποία αντιπροσωπεύουν τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Πλευρικά του μνημείου δημιουργούνται δύο πάρκα, από αριστερά με 25 ελιές και από δεξιά άλλες 28, με αναφορές στις δύο σημαντικές εθνικές εορτές, τις οποίες τιμάμε στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Άλλα 400 δέντρα φυτεύθηκαν στο άλσος του Υπουργείου για να συμβολίσουν τα 400 χρόνια του οθωμανικού ζυγού.

Η υλοποίηση του έργου, που αποτέλεσε προσωπική προτεραιότητα του υπουργού Νίκου Δένδια από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο και εντάσσεται στη μεγάλη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» για τη δημιουργία των πιο ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία της πατρίδας μας, αποδεικνύει στην πράξη τη σημαντική συμβολή των δωρητών για την πραγματοποίηση μεγάλων εθνικών έργων και σήμερα. Το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους του έργου καλύφθηκε από ιδιωτικές δωρεές.

Το νέο Πεντάγωνο δεν αποτελεί μια απλή αναμόρφωση του Στρατοπέδου Παπάγου ή απομίμηση ξένου προτύπου, αλλά έναν συμβολισμό της τεράστιας προσπάθειας που πραγματοποιείται στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και ο συμβολισμός αυτός έχει έναν καλλιτέχνη εμπνευστή, τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έναν γλύπτη που έχει ξεπεράσει τα στενά γεωγραφικά όρια της πατρίδας μας, τον Κώστα Βαρώτσο ο οποίος θα δώσει το παρών και θα μιλήσει για τον συμβολισμό του έργου του, το οποίο υλοποίησε αφιλοκερδώς.

Η νέα όψη του Πενταγώνου αποδεικνύει τη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με την τέχνη και προσδίδει μια διαχρονική αξία σε αυτό το χώρο που είναι αφιερωμένος στην προστασία της εθνικής ακεραιότητας της πατρίδας μας.

Αποτελεί μια ολιστική πρόταση, η οποία αγκαλιάζει όλο τον προαύλιο χώρο και δίνει ανάταση στο κτίριο κρατώντας την ιστορία του στο εσωτερικό του, καθώς και όλα τα στοιχεία της μνήμης που ήδη έχει.

Στην καρδιά του ανανεωμένου υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεσπόζει στον περιβάλλοντα χώρο του το έργο του Κώστα Βαρώτσου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2025. Μια κιβωτός από διαφανείς γυάλινες κολόνες ύψους έως έξι μέτρων, που διαπερνώνται από το φως, φέρει χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες της Ελλάδας.

Είναι ένας τόπος σιωπηλής συνομιλίας με την Ιστορία, όπου τα ονόματα των ηρώων δεν βρίσκονται απλώς πάνω σε πέτρα, αλλά αιωρούνται μέσα στο φως, ζωντανεύοντας τη μνήμη τους στο παρόν.

Ο Νίκος Δένδιας, εξαίροντας το έργο του Βαρώτσου, είχε δηλώσει πως πρόκειται για «ένα λαμπρό έργο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, που συνδέει για πρώτη φορά τις Ένοπλες Δυνάμεις με τη μοντέρνα μνημειακή έκφραση».

Η νέα βιοκλιματική όψη και η Κιβωτός Μνήμης εκπέμπει το μήνυμα της βιωσιμότητας, της αυτοπαποίθησης, της τεχνολογικής εξέλιξης και της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου περιλαμβάνει, επιπλέον, την ανακαίνιση των χώρων υποδοχής επισήμων, τη δημιουργία κτιρίου Ηλεκτρονικού Πολέμου, καθώς και την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στα πρότυπα της Βουλής των Ελλήνων. Περισσότερα από 400 δέντρα φυτεύτηκαν στο άλσος του υπουργίου – ένα πράσινο αφιέρωμα στα 400 χρόνια του Οθωμανικού ζυγού.

Με φόντο το φως που αντανακλά πάνω στο γυαλί και στη λευκή νέα πρόσοψη, το ελληνικό Πεντάγωνο αποκτά την όψη που του αξίζει, σηματοδοτώντας την αναγέννηση του κτιρίου και την αποτύπωση της νέας φιλοσοφίας και εποχής που περνούν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων το «παρών» αναμένεται να δώσουν πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, ενώ μεγάλη συζήτηση γίνεται αν θα παραβρεθούν τελικά οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι είχαν παραστεί στα εγκαίνια στα αποκαλυπτήρια της Κιβωτού Μνήμης στο προαύλειο χώρο του υπουργείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:28ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ – καρέ η δράση συμμορίας ανηλίκων στην Πετρούπολη: Φωνάζουν, κάνουν χαμό και απειλούν κόσμο

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική ένταξη στις επιχειρήσεις – «Τσουχτερά» πρόστιμα για μη συμμόρφωση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Πόση ηχορύπανση μπορεί να αντέξει η Αθήνα; Η άνιση μάχη με τους αφόρητους θορύβους - Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση; Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με ηλιόλουστο καιρό η Τετάρτη – Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία

05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα – Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις – Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τη Χαμάς – Καμία ανησυχία από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή

03:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

02:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες «Αποκάλυψης» στην Τζαμάικα από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» – Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Το Πεντάγωνο μπαίνει στον 21ο αιώνα: Αποκαλυπτήρια νέας βιοκλιματικής όψης Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

06:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σάλος από το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας έξω από μπαρ στο Ναύπλιο που αποκάλυψε το Newsbomb

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:09LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Ευχήθηκε για την 28η Οκτωβρίου δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του γιου της

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα – Τουλάχιστον 26 νεκροί από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις – Ο Τραμπ απειλεί με αφανισμό τη Χαμάς – Καμία ανησυχία από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργικό για το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μυστικά της σημερινής επίσκεψης Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

06:46ΥΓΕΙΑ

Γκρίζα μαλλιά; Ίσως τελικά δεν είναι «κακά μαντάτα», αλλά σημάδι προστασίας

22:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Uber επενδύει σε στόλο 100.000 ρομποταξί – Πότε θα τα δούμε στους δρόμους

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ