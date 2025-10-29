Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου
Η νότια όψη του κτιρίου, με συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου
Εγκαινιάζεται το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τα αποκαλυπτήρια γίνονται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.
Αφηγητές είναι οι ηθοποιοί Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Ύμνο από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγούδησε το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά». Παράλληλα, έλαβαν χώρα εντυπωσιακά δρώμενα.
*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Αναστασία Γκολέμη
Το έργο καλύπτει τη νότια πρόσοψη μήκους 340 μέτρων, με 730 κάθετες σειρές λευκών περσίδων αλουμινίου ύψους 30,5 μέτρων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου και να προσφέρουν ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα.
Η νέα πρόσοψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που περιλαμβάνει το μνημείο Κιβωτός Εθνικής Μνήμης του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, το οποίο φέρει χαραγμένα τα ονόματα 121.692 πεσόντων των εθνικών αγώνων.