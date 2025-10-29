Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Εγκαινιάζεται το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα αποκαλυπτήρια γίνονται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

Αφηγητές είναι οι ηθοποιοί Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Ύμνο από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγούδησε το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά». Παράλληλα, έλαβαν χώρα εντυπωσιακά δρώμενα.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Αναστασία Γκολέμη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας Eurokinissi

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, METLEN Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Εγκαινιάζεται η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο Μανώλης Μητσιάς Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, οι ηθοποιοί Άντζελα Γκερέκου και Άκης Σακελλαρίου Eurokinissi

Το έργο καλύπτει τη νότια πρόσοψη μήκους 340 μέτρων, με 730 κάθετες σειρές λευκών περσίδων αλουμινίου ύψους 30,5 μέτρων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου και να προσφέρουν ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα.



Η νέα πρόσοψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που περιλαμβάνει το μνημείο Κιβωτός Εθνικής Μνήμης του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, το οποίο φέρει χαραγμένα τα ονόματα 121.692 πεσόντων των εθνικών αγώνων.

