Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

Η νότια όψη του κτιρίου, με συνολικό μήκος μεγαλύτερο από 340 μέτρα, καλύφθηκε εξωτερικά στο σύνολό της με λευκές περσίδες αλουμινίου

Newsbomb

Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εγκαινιάζεται το έργο της βιοκλιματικής πρόσοψης και του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα αποκαλυπτήρια γίνονται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια.

Αφηγητές είναι οι ηθοποιοί Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Ύμνο από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και στη συνέχεια ο Άγγελος Παπαδημητρίου τραγούδησε το «Παιδιά της Ελλάδος παιδιά». Παράλληλα, έλαβαν χώρα εντυπωσιακά δρώμενα.

*Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας και Αναστασία Γκολέμη

Παρακολουθήστε ζωντανά την τελετή των αποκαλυπτηρίων

Δείτε εικόνες

mitsotakis-dendias.jpg

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
mitsotakis-dendias2.jpg
Υπουργείο Άμυνας

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

Eurokinissi
kyranakis.jpg

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
xardalias.jpg

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
5691587608350167457283842284387533387571373n.jpg

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
venizelos.jpg

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
mytilinaios-xardalias.jpg

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, METLEN Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
ypourgeio Amynas.jpg

Εγκαινιάζεται η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
papadimitriou-nb.jpg

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
mitsias-nb.jpg

Ο Μανώλης Μητσιάς

Newsbomb / Χάρης Γκίκας
Γκερέκου-Σακελλαρίου

Οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, οι ηθοποιοί Άντζελα Γκερέκου και Άκης Σακελλαρίου

Eurokinissi

Το έργο καλύπτει τη νότια πρόσοψη μήκους 340 μέτρων, με 730 κάθετες σειρές λευκών περσίδων αλουμινίου ύψους 30,5 μέτρων, σχεδιασμένων να βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου και να προσφέρουν ενιαία αρχιτεκτονική ταυτότητα.

Η νέα πρόσοψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που περιλαμβάνει το μνημείο Κιβωτός Εθνικής Μνήμης του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου, το οποίο φέρει χαραγμένα τα ονόματα 121.692 πεσόντων των εθνικών αγώνων.

Yπουργείο Άμυνας
img1440.jpg
img1449.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημοσιογράφος του NBC ευχαρίστησε στα ελληνικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Δείτε video

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Δραστικό rotation στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι φαίνεται η Κρήτη από το Διάστημα: Μαγευτικό βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπά την Κούβα μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, θα υποβληθεί σε μαγνητική

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Κοντραρίζονταν, από τη μία ήθελε να τον προστατέψει κι από την άλλη ήθελε να τον πειράξει» - Νέες μαρτυρίες για την σχέση θύτη και θύματος

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο - Νίκες για ΑΕΚ και Άρη

18:05WHAT THE FACT

Πανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δούκας: «Το σπίτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με φόντο την Ακρόπολη» - Βίντεο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

17:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικό γιο του φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

17:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H UEFA τιμώρησε τη Φέγενορντ για τα καπνογόνα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Ο Καλοσκάμης διατήρησε το απόλυτο στο 96ο λεπτό για την κάκιστη «Ένωση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγκαινιάζεται η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας - Έργο-σύμβολο στη λεωφόρο Μεσογείων - Εικόνες-Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Κοντραρίζονταν, από τη μία ήθελε να τον προστατέψει κι από την άλλη ήθελε να τον πειράξει» - Νέες μαρτυρίες για την σχέση θύτη και θύματος

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά» - Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ